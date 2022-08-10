 Box score, highlights from Arkansas Basketball's 108-59 win over Valencia Seleccion
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Box score, highlights from Arkansas' 108-59 win over Valencia Seleccion

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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In the first game of its Europe tour Tuesday, Arkansas cruised passed Valencia Seleccion, 108-59.

The big names were out for the Hogs as freshman Nick Smith Jr. paced the team with 17 points, while the other five-star freshmen, Jordan Walsh and Anthony Black, combined for 17 points.

Below is an "official" unofficial box score and highlights from the Razorback basketball team Twitter account:

(The box score denotes that Arkansas scored 107 points. It is believed that an extra point was given to the Razorbacks at the 1:02 mark in the second quarter.)

Box Score compiled by members of Arkansas media

Highlights: 

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