Box score, highlights from Arkansas' 108-59 win over Valencia Seleccion
In the first game of its Europe tour Tuesday, Arkansas cruised passed Valencia Seleccion, 108-59.
The big names were out for the Hogs as freshman Nick Smith Jr. paced the team with 17 points, while the other five-star freshmen, Jordan Walsh and Anthony Black, combined for 17 points.
Below is an "official" unofficial box score and highlights from the Razorback basketball team Twitter account:
(The box score denotes that Arkansas scored 107 points. It is believed that an extra point was given to the Razorbacks at the 1:02 mark in the second quarter.)
Box Score compiled by members of Arkansas media
Highlights:
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