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Can highly-touted freshmen crack Arkansas lineup early?

Arkansas freshman Mason Neville has all the tools to push for playing time early in his first season.
Arkansas freshman Mason Neville has all the tools to push for playing time early in his first season. (Arkansas Athletics)
Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Christmas came early for head coach Dave Van Horn and his Diamond Hogs back in July when they learned that highly-touted prospects Mason Neville and Jayson Jones were going to make it to campus.

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