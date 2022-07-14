Checking in on former Hogs in the NBA Summer League

As head coach Eric Musselman and company gear up for what should be an exciting 2022-23 season, eight former Razorbacks are participating in NBA Summer League competition.
This summer, the exhibition games have been split into three separate categories. Play began July 2 in the California Classic before shifting to Salt Lake City on July 5. The traditional stop in Las Vegas, now known as the NBA2K23 League, began July 7 and runs through Sunday.
Former All-American guard JD Notae, a key piece of the 2021-22 Hogs, joined NBA champion Moses Moody with the Golden State Warriors. Also in the Western Conference are guard Mason Jones, fresh off a first-team All-NBA G League nomination, of the Los Angeles Lakers and forward Jaylin Williams, who was recently drafted 34th overall by the Oklahoma City Thunder.
Forward Justin Smith teamed up with guard Isaiah Joe on the Philadelphia 76ers. Rounding out the group are Detroit Pistons forward Stanley Umude and journeyman Dusty Hannahs, who found a new home with the Milwaukee Bucks.
Here is how each of the former Hogs have performed so far:
JD Notae - Golden State (California Classic only)
1 GP, 13.1 MIN, 3 PTS, 50% FG, 50% FT, 1 REB, 1 AST, 1 STL
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2pkbm90YWU/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QGpkbm90YWU8L2E+IGRyaWJibGUgZHJpdmUg
Y2xpcCAgdG9kYXkgaW4gdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vTkJBP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOQkE8L2E+IDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkJBU3VtbWVyTGVhZ3VlP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkBOQkFTdW1tZXJMZWFndWU8L2E+IHBsYXlpbmcgZm9y
IHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL3dhcnJpb3JzP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB3YXJyaW9yczwvYT4gdnMgTGFrZXJzLiA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vMjkzSUFodW1OZSI+cGljLnR3aXR0ZXIu
Y29tLzI5M0lBaHVtTmU8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgRXJpYyBNdXNzZWxtYW4g
KEBFcmljUE11c3NlbG1hbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS9FcmljUE11c3NlbG1hbi9zdGF0dXMvMTU0Mzc3NDk1NzE5MjA4OTYwMD9y
ZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1
b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0
dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+
CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Moses Moody - Golden State (California Classic, 2K23 League)
4 GP, 28.1 MIN, 19.3 PTS, 37.9% FG, 26.9% 3PT, 86.7% FT, 2.8 REB, 2.5 AST, 1.5 STL, 1.5 BLK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21vc2VzbW9vZHk/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG1vc2VzbW9vZHk8L2E+IGluIGFjdGlv
biB0b25pZ2h0IGZvciB0aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv
bS93YXJyaW9ycz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5Ad2FycmlvcnM8L2E+
IGZpbmlzaGluZyB3aXRoIDIxIHBvaW50cywgMyByZWJvdW5kcywgYW5kIDQg
YXNzaXN0cyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFn
L1Byb0hvZ3M/c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQ
cm9Ib2dzPC9hPiAodmlhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
ZXNwbj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AZXNwbjwvYT4pIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdC5jby9hWmZsOTk5dzdPIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vYVpm
bDk5OXc3TzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBFcmljIE11c3NlbG1hbiAoQEVyaWNQ
TXVzc2VsbWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VyaWNQ
TXVzc2VsbWFuL3N0YXR1cy8xNTQ3MDU1NjI0ODY0ODAwNzcwP3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMTMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Nb3NlcyBNb29keSBnb2luZyBPRkYgaW4gdGhlIGZpcnN0IHRocmVl
IHF1YXJ0ZXJzIPCfkYAgPGJyPjxicj4zMiBQVFM8YnI+OC8xMSBGRzxicj4z
LzUgM1BUPGJyPjxicj4odmlhIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vTkJBVFY/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5CQVRWPC9hPik8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vN2E2c1JNNW1MeiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
LzdhNnNSTTVtTHo8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQmxlYWNoZXIgUmVwb3J0IChA
QmxlYWNoZXJSZXBvcnQpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
QmxlYWNoZXJSZXBvcnQvc3RhdHVzLzE1NDU1ODc5MTAwMjc3MzkxMzY/cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSA5LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90
ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRl
ci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8
L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL21vc2VzbW9vZHk/
cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG1vc2VzbW9vZHk8L2E+IHN0dWZmaW5n
IHRoZSBzdGF0IHNoZWV0IHRvbmlnaHQgd2l0aCAzNCBwb2ludHMgZ29pbmcg
My02IGZyb20gMyBhbmQgMTUtMTcgZnJvbSB0aGUgRlQgbGluZSBmb3IgdGhl
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vd2FycmlvcnM/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHdhcnJpb3JzPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvUHJvSG9ncz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVm
X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1Byb0hvZ3M8L2E+ICh2aWEgPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQkFUVj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5ATkJBVFY8L2E+KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vT1puNm1XYllC
aCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL09abjZtV2JZQmg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsg
RXJpYyBNdXNzZWxtYW4gKEBFcmljUE11c3NlbG1hbikgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9FcmljUE11c3NlbG1hbi9zdGF0dXMvMTU0NTU5
OTUyNzM3NzQwMzkwND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDksIDIw
MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6
Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1
dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TbW9vdGggbW92ZSBmcm9tIE1vc2VzIE1vb2R5IPCfjIA8YnI+PGJy
Pijwn5O977iPIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vd2Fycmlv
cnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHdhcnJpb3JzPC9hPik8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3QuY28vSGtGb0FmMTlQQSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0hr
Rm9BZjE5UEE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgOTUuNyBUaGUgR2FtZSAoQDk1N3Ro
ZWdhbWUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vOTU3dGhlZ2Ft
ZS9zdGF0dXMvMTU0NzAzNzM5MjMyMTY3MTE2OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5KdWx5IDEzLCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBh
c3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0
cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+
Cgo=
Mason Jones - LA Lakers (California Classic, 2K23 League)
6 GP, 22.4 MIN, 9.7 PTS, 34.7% FG, 30% 3PT, 85.7% FT, 3.7 REB, 2.8 AST, 0.8 STL, 0.2 BLK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5NQVNPTiBKT05FUyBGT1IgVEhFIExFQUQgSU4gT1Qg8J+qoyA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNWRFOG5WN0dibiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
LzVkRThuVjdHYm48L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTkJBIG9uIEVTUE4gKEBFU1BO
TkJBKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VTUE5OQkEvc3Rh
dHVzLzE1NDYzNDQwMDUxMjU4NDQ5OTM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
SnVseSAxMSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMg
c3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMi
IGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ub3VnaCBjaGFuZ2Ugb2Ygc3BlZWQgYnkgTWFzb24gSm9uZXMhPGJy
Pjxicj5Bbm90aGVyIGJlYXV0aWZ1bCBoZXNpIGZyb20gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL05CQTJLMjNTdW1tZXJMZWFndWU/
c3JjPWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNOQkEySzIzU3Vt
bWVyTGVhZ3VlPC9hPiBvbiBFU1BOIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9F
NWJLM0dQS0x5Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vRTViSzNHUEtMeTwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBOQkEgKEBOQkEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j
b20vTkJBL3N0YXR1cy8xNTQ3MDY0MTI0MzI0MDUyOTkzP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMTMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5XYXMgaGFwcHkgdG8gc2VlIE1hc29uIEpvbmVzIGdldCBzb21lIHJ1
biBsYXN0IG5pZ2h0LCBhbmQgaGF2ZSBoaXMgYmVzdCBnYW1lIG9mIHRoZSBz
dW1tZXIuIFRoaXMgaGVzaXRhdGlvbiBkcmliYmxlIG91dCBvZiB0aGUgcGlj
ayBhbmQgcm9sbCB3YXMgbmFzdHkuPGJyPjxicj5IZSB3YXMgYSBuaWNlIHNw
YXJrLXBsdWcgZm9yIFNvdXRoIEJheSYjMzk7cyBvZmZlbnNlIGxhc3Qgc2Vh
c29uLCBhbmQgZGVmaW5pdGVseSBjYW4gc2NvcmUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9vMEFJQzg2NzloIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vbzBBSUM4Njc5
aDwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBbGV4IFJlZ2xhIChAQWxleG1SZWdsYSkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BbGV4bVJlZ2xhL3N0YXR1cy8x
NTQ3MjgwNjY0MjQzODAyMTEyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkg
MTMsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Jaylin Williams - Oklahoma City (Salt Lake City, 2K23 League)
5 GP, 14.9 MIN, 2.6 PTS, 17.4% FG, 14.3% 3PT, 100% FT, 5.2 REB, 1.8 AST, 0.6 STL, 0.2 BLK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5pZiBpIHRleHQgeW91ICZxdW90O/CfkJfimqDvuI8mcXVvdDsgdGhl
biA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pheV9NV2lsbGlhbXNf
P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYXlfTVdpbGxpYW1zXzwvYT4gZHJl
dyBhbiBvZmZlbnNpdmUgZm91bCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVFAy
bGVsUUh2NiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL1RQMmxlbFFIdjY8L2E+PC9wPiZt
ZGFzaDsgT0tDIFRIVU5ERVIgKEBva2N0aHVuZGVyKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL29rY3RodW5kZXIvc3RhdHVzLzE1NDczODI3ODc0
OTM0ODI0OTc/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxNCwgMjAyMjwv
YT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3Bs
YXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04
Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0pheV9NV2lsbGlh
bXNfP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBKYXlfTVdpbGxpYW1zXzwvYT4g
YW5kIHRoZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL29rY3RodW5k
ZXI/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QG9rY3RodW5kZXI8L2E+IGdldCB0
aGUgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQkFTdW1tZXJMZWFn
dWU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5CQVN1bW1lckxlYWd1ZTwvYT4g
VyB0b25pZ2h0IGFnYWluc3QgdGhlIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vU2FjcmFtZW50b0tpbmdzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBT
YWNyYW1lbnRvS2luZ3M8L2E+LiBKV2lsbCBmaW5pc2hlZCB3aXRoIDcgcG9p
bnRzLCA3IHJlYm91bmRzLCBhbmQgdG9vayAyIGNoYXJnZXMuIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Qcm9Ib2dzP3NyYz1oYXNo
JmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHJvSG9nczwvYT4gKHZpYSA8
YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL05CQVRWP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBOQkFUVjwvYT4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9R
T3ljT0FTc3hJIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vUU95Y09BU3N4STwvYT48L3A+
Jm1kYXNoOyBFcmljIE11c3NlbG1hbiAoQEVyaWNQTXVzc2VsbWFuKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0VyaWNQTXVzc2VsbWFuL3N0YXR1
cy8xNTQ3NDA1NDA4OTA5OTAxODI0P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1
bHkgMTQsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy
Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj
aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5jb250cmlidXRpbmcgZnJvbSBhbGwgb3ZlciDwn6SdPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9KYXlfTVdpbGxpYW1zXz9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5ASmF5X01XaWxsaWFtc188L2E+IHwgPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1RodW5kZXJVcD9zcmM9aGFzaCZh
bXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1RodW5kZXJVcDwvYT4gPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2EyVFQxemNqZ2IiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9h
MlRUMXpjamdiPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE9LQyBUSFVOREVSIChAb2tjdGh1
bmRlcikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9va2N0aHVuZGVy
L3N0YXR1cy8xNTQ2Njc1OTQ5MTUxNzIzNTIwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkp1bHkgMTIsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFz
eW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRz
LmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4K
Cg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5QcmV0dHkgZmFtaWxpYXIgc3R1ZmYgZnJvbSBmb3JtZXIgSG9nIEph
eWxpbiBXaWxsaWFtcy4gQSBiZWF1dGlmdWwgcGFzcyBmcm9tIEpheWxpbiB0
byBKYWxlbiBXaWxsaWFtcy4gPGJyPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28v
YXJkVWg3RXJsVSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2FyZFVoN0VybFU8L2E+PC9w
PiZtZGFzaDsgTWFzb24gQ2hvYXRlIChAQ2hvYXRlTWFzb24pIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hvYXRlTWFzb24vc3RhdHVzLzE1NDY4
NDYxOTI3MTc2OTcwMjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSAxMiwg
MjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRw
czovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9
InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Justin Smith - Philadelphia (Salt Lake City, 2K23 League)
3 GP, 8.2 MIN, 3.7 PTS, 50% FG, 50% FT, 3.3 REB, 0.3 AST, 0.7 STL
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ud28gb2ZmZW5zaXZlIHJicyBpbmNsIHB1dGJhY2sgZm9yIGZvcm1l
ciBBcmthbnNhcyBGIEp1c3RpbiBTbWl0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2p1c3RpbnNtaXRoM18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QGp1c3RpbnNtaXRoM188L2E+LCB3aGljaCBpcyBoaXMgZmlyc3QgYnVja2V0
IG9mIDIwMjIgTkJBIFN1bW1lciBMZWFndWUgLi4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz
Oi8vdC5jby9WZGVhRHo3QzZWIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVmRlYUR6N0M2
VjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBLZXZpbiBNY1BoZXJzb24gKEBBUkhvb3BTY29v
cCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BUkhvb3BTY29vcC9z
dGF0dXMvMTU0NTE4OTM2NjczNzE0NTg1Nz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5KdWx5IDcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz
IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Gb3JtZXIgQXJrYW5zYXMgRiBKdXN0aW4gU21pdGggPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9qdXN0aW5zbWl0aDNfP3JlZl9zcmM9dHdz
cmMlNUV0ZnciPkBqdXN0aW5zbWl0aDNfPC9hPiBjaGVja3MgaW4gMm5kIFEg
YW5kIGFzIFUgY2FuIHNlZSBpbiB0aGUgcmVlbCBoZSBnZXRzIGJ1c3kgdy9z
dGwgJmFtcDsgZGltZSBiZWZvcmUgZ2F0aGVyaW5nIGFub3RoZXIgbG9vc2Ug
YmFsbCBmb3IgNzZlcnMgZHVyaW5nIFRodXJzIGFjdGlvbiBAIFNhbHQgTGFr
ZSBDaXR5IFN1bW1lciBMZWFndWUgLi4uIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9VTEJjYWo2a1pJIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vVUxCY2FqNmtaSTwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBLZXZpbiBNY1BoZXJzb24gKEBBUkhvb3BTY29vcCkgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9BUkhvb3BTY29vcC9zdGF0dXMv
MTU0NTE3OTE3ODM4NzA3OTE2OD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5
IDcsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Qcm8gSG9nIEp1c3RpbiBTbWl0aCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL2p1c3RpbnNtaXRoM18/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+
QGp1c3RpbnNtaXRoM188L2E+IGhhZCBoaXMgMjAyMiBOQkEgU3VtbWVyIExl
YWd1ZSBoaWdoLXdhdGVyIG1hcmtzIGluIHNjb3JpbmcgKDlwIG9uIDQtNyBG
R3MgJmFtcDsgMS0yIEZUcykgJmFtcDsgcmJzICg2KSB0byBnbyB3LzEgc3Rs
IGluIDE0IG1pbnMgaW4gNzZlcnMmIzM5OyA5MS04NCBsb3NzIHZzLiBOZXRz
IG9uIFN1bmRheSAuLi4gSXNhaWFoIEpvZSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3
aXR0ZXIuY29tL3phaV9qb2UxP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkB6YWlf
am9lMTwvYT4gc3RhcnRlZCBidXQgcGxheWVkIG9ubHkgOCBtaW5zIGR1ZSB0
byBzaG91bGRlciBzb3JlbmVzcyAuLi4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNv
L2tVN3U5S29aNmUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9rVTd1OUtvWjZlPC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IEtldmluIE1jUGhlcnNvbiAoQEFSSG9vcFNjb29wKSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FSSG9vcFNjb29wL3N0YXR1cy8x
NTQ2MjUwODU0NzgwNTAyMDIzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkg
MTAsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Isaiah Joe - Philadelphia (Salt Lake City, 2K23 League)
4 GP, 24.1 MIN, 16.3 PTS, 50% FG, 55.2% 3PT, 62.5% FT, 2.5 REB, 2.3 AST, 2.3 STL, 0.8 BLK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Jc2FpYWggSm9lIHdpbnMgaXQgZm9yIFBoaWxseSBpbiBTdW1tZXIg
TGVhZ3VlIPCfjq8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVGTmhFWlZIZXoi
PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS81Rk5oRVpWSGV6PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE5C
QSBvbiBFU1BOIChARVNQTk5CQSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9FU1BOTkJBL3N0YXR1cy8xNTQ1MTk2NjIxMDA4MjkzODg4P3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgOCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+
CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu
Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k
aXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Jc2FpYWggSm9lIHN0ZXAgYmFjayAyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dC5jby9DREpVd3FHcmVKIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vQ0RKVXdxR3JlSjwv
YT48L3A+Jm1kYXNoOyBASGFycmlzb25fR3JpbW3igJlzIEZpbG1Cb3QgKEA3
NmVyc0ZpbG1Sb29tKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tLzc2
ZXJzRmlsbVJvb20vc3RhdHVzLzE1NDQ0NTk3MTEwODQ0NjIwODA/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVseSA1LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4K
PHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5j
b20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rp
dj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Jc2FpYWggSm9lIGdldHMgc3RhcnRlZCBmcm9tIDPig6M8YnI+PGJy
PldhdGNoIFNpeGVycy1OZXRzIGxpdmUgb24gTkJBIFRWISA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vZDlMNGdkTFNCOCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2Q5TDRn
ZExTQjg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTkJBIChATkJBKSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL05CQS9zdGF0dXMvMTU0NjIxODc5ODM3MzYzODE1
MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDEwLCAyMDIyPC9hPjwvYmxv
Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u
dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny
aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Jc2FpYWggSm9lIGNhcHMgb2ZmIGFuIDgtMCBydW4gd2l0aCBhIDQg
UFQgUExBWSDwn46vPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9zaXhl
cnM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QHNpeGVyczwvYT4gTGl2ZSBOb3cg
b24gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQkFUVj9yZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5ATkJBVFY8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j
by9xNGVqSnFEN2FhIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vcTRlakpxRDdhYTwvYT48
L3A+Jm1kYXNoOyBOQkEgKEBOQkEpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vTkJBL3N0YXR1cy8xNTQ1ODcyMjExMTI2NDkzMTg0P3JlZl9zcmM9
dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgOSwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz
Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t
L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+
CjwvZGl2PgoK
Stanley Umude - Detroit (2K23 League only)
2 GP, 14.9 MIN, 13 PTS, 57.1% FG, 55.6% 3PT, 83.3% FT, 1.5 REB, 0.5 AST, 0.5 BLK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YW5sZXlVbXVk
ZV8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFN0YW5sZXlVbXVkZV88L2E+IHdh
cyB0aGUgMm5kIGxlYWRpbmcgc2NvcmVyIHRvbmlnaHQgZm9yIHRoZSA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RldHJvaXRQaXN0b25zP3JlZl9z
cmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEZXRyb2l0UGlzdG9uczwvYT4gd2l0aCAxNCBw
b2ludHMgaW4gMTkgbWludXRlcy4gSW4gdHdvIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vTkJBU3VtbWVyTGVhZ3VlP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0
ZnciPkBOQkFTdW1tZXJMZWFndWU8L2E+IGdhbWVzLCBTdGFuIGhhcyBzY29y
ZWQgMjYgcG9pbnRzIGFuZCBoYXMgbWFkZSBmaXZlIDMgYmFsbHMgaW4gMzAg
bWludXRlcyBvZiBwbGF5aW5nIHRpbWUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9Qcm9Ib2dzP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3Jj
PXR3c3JjJTVFdGZ3Ij4jUHJvSG9nczwvYT4gKHZpYSA8YSBocmVmPSJodHRw
czovL3R3aXR0ZXIuY29tL05CQVRWP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBO
QkFUVjwvYT4pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ER0tsYTI5bDI1Ij5w
aWMudHdpdHRlci5jb20vREdLbGEyOWwyNTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBFcmlj
IE11c3NlbG1hbiAoQEVyaWNQTXVzc2VsbWFuKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0VyaWNQTXVzc2VsbWFuL3N0YXR1cy8xNTQ3MDU2ODMy
NjYwODg1NTA1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMTMsIDIwMjI8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj48YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1N0YW5sZXlVbXVk
ZV8/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFN0YW5sZXlVbXVkZV88L2E+IHdl
bnQgNC01IGZyb20gdGhlIGZpZWxkIGFuZCAzLTQgZnJvbSAzIHRvIGZpbmlz
aCB3aXRoIDEyIHBvaW50cyBhbmQgMSBibG9jayBmb3IgdGhlIDxhIGhyZWY9
Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRGV0cm9pdFBpc3RvbnM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+QERldHJvaXRQaXN0b25zPC9hPiBpbiB0aGUgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OQkFTdW1tZXJMZWFndWU/cmVmX3Ny
Yz10d3NyYyU1RXRmdyI+QE5CQVN1bW1lckxlYWd1ZTwvYT4gPGEgaHJlZj0i
aHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1Byb0hvZ3M/c3JjPWhhc2gm
YW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNQcm9Ib2dzPC9hPiAodmlhIDxh
IGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTkJBVFY/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QE5CQVRWPC9hPikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0JL
dTY4SExRa0UiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9CS3U2OEhMUWtFPC9hPjwvcD4m
bWRhc2g7IEVyaWMgTXVzc2VsbWFuIChARXJpY1BNdXNzZWxtYW4pIDxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRXJpY1BNdXNzZWxtYW4vc3RhdHVz
LzE1NDU5MzQ3NTA3NDUwODgwMDE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SnVs
eSAxMCwgMjAyMjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj
PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo
YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5DaGFybGllIE1vb3JlIG1hbmlwdWxhdGVzIHRoZSBkZWZlbmRlciB0
byB0YWcgdGhlIHJvbGxlciBoYXJkIHdpdGggdGhpcyBiYWxsIGZha2UgYW5k
IHRoZW4gaGl0cyBTdGFubGV5IFVtdWRlIGluIHRoZSBjb3JuZXIgZm9yIDMg
PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVkOHlWN1hUNlciPnBpYy50d2l0dGVy
LmNvbS81ZDh5VjdYVDZXPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFyYW0gQ2FubnVzY2lv
IChAQUNfX0hvb3BzKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FD
X19Ib29wcy9zdGF0dXMvMTU0NTkwOTU4MzI1MTY2MDgwMD9yZWZfc3JjPXR3
c3JjJTVFdGZ3Ij5KdWx5IDksIDIwMjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny
aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93
aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8
L2Rpdj4KCg==
Dusty Hannahs - Milwaukee (2K23 League only)
1 GP, 3.9 MIN, 1 REB, 1 STL
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Qcm8gSG9ncyBkYmwtdHJlYXQgZnJvbSBMYXMgVmVnYXMgTkJBIFN1
bW1lciBMZWFndWUgb24gRnJpID0gSG9ncyBncmVhdCAmYW1wOyBCdWNrcyBG
L0MgQm9iYnkgUG9ydGlzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
QlBvcnRpc3RpbWU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QEJQb3J0aXN0aW1l
PC9hPiBkb2luZyBOQkEgVFYgaW50ZXJ2aWV3IGF0IHNhbWUgdGltZSBoaXMg
QXJrYW5zYXMgdGVhbW1hdGUgJmFtcDsgSG9ncyBncmVhdCBEdXN0eSBIYW5u
YWhzIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vRF9IYW5uYWhzP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkBEX0hhbm5haHM8L2E+IGlzIG9uIHRoZSBj
b3VydCB3L0J1Y2tzIHZzLiBOZXRzIC4uLiBEMyB3LzEgcmViIChlYXJseSBp
biByZWVsKSBpbiA0IG1pbnMgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzhLYWdM
TFNHWWIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS84S2FnTExTR1liPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IEtldmluIE1jUGhlcnNvbiAoQEFSSG9vcFNjb29wKSA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0FSSG9vcFNjb29wL3N0YXR1cy8xNTQ1NTYx
NzcxNDc3NzEyODk2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgOSwgMjAy
MjwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK