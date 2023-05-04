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CJ Brown talks upcoming commitment, where Arkansas stands

Bentonville wide receiver CJ Brown is set to make his college decision on June 30.
Bentonville wide receiver CJ Brown is set to make his college decision on June 30. (@seajaybrown)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Arkansas has had success with in-state recruits in the class of 2024 so far, and the team hopes to keep that momentum going as three-star wide receiver CJ Brown of Bentonville is set to make his decision at the end of June.

With Brown set to announce his commitment June 30, he told HawgBeat that although he's enjoyed the recruiting process, he's ready for it to be over with.

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