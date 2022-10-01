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WATCH: Nick Saban talks 49-26 win over Arkansas

Robert Stewart • HawgBeat
Staff Writer
@DRStew32

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Watch Alabama head coach Nick Saban give his thoughts on the Crimson Tide's 49-26 win at Arkansas on Saturday.


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