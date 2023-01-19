The Arkansas Razorbacks announced the hiring of Dan Enos as their new offensive coordinator Thursday, and a few former and current players have weighed in on the hire.
Enos was most recently the offensive coordinator and quarterbacks coach at Maryland for the past two seasons, but Hog fans will remember him best for his stint at at Arkansas from 2015-17.
During that time, he engineered two of the best offenses in school history in back-to-back seasons in 2015 and 2016. Arkansas' offense in 2015 remains one of only three offenses in school history to surpass 6,000 yards, and Enos helped coach Razorback quarterback Brandon Allen to set three school records that year, including the career mark for touchdown passes with 64 and the single-game record for touchdown passes in a game with seven against Mississippi State.
With Pittman as the offensive line coach and Enos as the offensive coordinator, Arkansas' 2015 offense set the school record with 62 touchdowns, and it and averaged 35.9 points per game, while rushing for 2,565 yards and passing for 3,486 yards.
Here's how Pittman, Athletics Director Hunter Yurachek, current and former players felt about the hire:
Yurachek tweeted out the eyeball emojis after the official announcement was made that he and Pittman had their guy.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iYXJ0IiBkaXI9
Imx0ciI+8J+RgCA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vbVpGazVNWlpaRyI+
aHR0cHM6Ly90LmNvL21aRms1TVpaWkc8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgSHVudGVy
IFl1cmFjaGVrIChASHVudGVyWXVyYWNoZWspIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vSHVudGVyWXVyYWNoZWsvc3RhdHVzLzE2MTYxMDg1NDk5
MTM5MzU4NzM/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxOSwgMjAy
MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Pittman weighed in on Twitter, saying he is honored that Enos would want to be part of the University of Arkansas again.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5HcmVhdCB0byBoYXZlIERhbiBFbm9zIGJhY2sgaW4gRmF5ZXR0ZXZp
bGxlLiBTbyBob25vcmVkIGhlIHdhbnRlZCB0byBiZSBhIHBhcnQgb2YgdGhp
cyBHcmVhdCBVbml2ZXJzaXR5IGFnYWluISDigaY8YSBocmVmPSJodHRwczov
L3R3aXR0ZXIuY29tL0NvYWNoRGFuRW5vcz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3
Ij5AQ29hY2hEYW5Fbm9zPC9hPuKBqSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0
ZXIuY29tL2hhc2h0YWcvZ2V0dGludGhlYmFuZGJhY2t0b2dldGhlcj9zcmM9
aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I2dldHRpbnRoZWJhbmRi
YWNrdG9nZXRoZXI8L2E+IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20v
aGFzaHRhZy90dXJudGhhdGRhbW5qdWtlYm94b24/c3JjPWhhc2gmYW1wO3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiN0dXJudGhhdGRhbW5qdWtlYm94b248L2E+
IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFzaHRhZy9RQndoaXNw
ZXJlcj9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1FCd2hp
c3BlcmVyPC9hPiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vM2F1YXZ1WU54RiI+
cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzNhdWF2dVlOeEY8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQ29h
Y2ggU2FtIFBpdHRtYW4gKEBDb2FjaFNhbVBpdHRtYW4pIDxhIGhyZWY9Imh0
dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ29hY2hTYW1QaXR0bWFuL3N0YXR1cy8xNjE2
MTEyMTAxOTY5NTE0NDk2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkg
MTksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Former Arkansas running back Rawleigh Williams III commented on Razorback Football's Instagram announcement of Enos with, "GREAT HIRE."
Williams played two seasons for Arkansas in 2015-16 before retiring in May of 2017 due to neurological injuries. Under the coaching of Enos, Williams was named to the Coaches SEC All-Freshman Team in 2015, and he was an AP All-SEC First Team selection as a sophomore in 2016 after he finished the season as the SEC regular season rushing champion with 1,360 rushing yards.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLWluc3RhZ3JhbSc+CjxkaXYgY2xhc3M9J2NlbnRlcl9pbnN0YWdyYW0n
PjxibG9ja3F1b3RlIGNsYXNzPSJpbnN0YWdyYW0tbWVkaWEiIGRhdGEtaW5z
dGdybS1jYXB0aW9uZWQgZGF0YS1pbnN0Z3JtLXBlcm1hbGluaz0iaHR0cHM6
Ly93d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0NubW13ZFp1NFFtLz91dG1fc291cmNl
PWlnX2VtYmVkJmFtcDt1dG1fY2FtcGFpZ249bG9hZGluZyIgZGF0YS1pbnN0
Z3JtLXZlcnNpb249IjE0IiBzdHlsZT0iIGJhY2tncm91bmQ6I0ZGRjsgYm9y
ZGVyOjA7IGJvcmRlci1yYWRpdXM6M3B4OyBib3gtc2hhZG93OjAgMCAxcHgg
MCByZ2JhKDAsMCwwLDAuNSksMCAxcHggMTBweCAwIHJnYmEoMCwwLDAsMC4x
NSk7IG1hcmdpbjogMXB4OyBtYXgtd2lkdGg6NjU4cHg7IG1pbi13aWR0aDoz
MjZweDsgcGFkZGluZzowOyB3aWR0aDo5OS4zNzUlOyB3aWR0aDotd2Via2l0
LWNhbGMoMTAwJSAtIDJweCk7IHdpZHRoOmNhbGMoMTAwJSAtIDJweCk7Ij48
ZGl2IHN0eWxlPSJwYWRkaW5nOjE2cHg7Ij4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly93
d3cuaW5zdGFncmFtLmNvbS9wL0NubW13ZFp1NFFtLz91dG1fc291cmNlPWln
X2VtYmVkJmFtcDt1dG1fY2FtcGFpZ249bG9hZGluZyIgc3R5bGU9IiBiYWNr
Z3JvdW5kOiNGRkZGRkY7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjA7IHBhZGRpbmc6MCAwOyB0
ZXh0LWFsaWduOmNlbnRlcjsgdGV4dC1kZWNvcmF0aW9uOm5vbmU7IHdpZHRo
OjEwMCU7IiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+IDxkaXYgc3R5bGU9IiBkaXNwbGF5
OiBmbGV4OyBmbGV4LWRpcmVjdGlvbjogcm93OyBhbGlnbi1pdGVtczogY2Vu
dGVyOyI+IDxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNGNEY0RjQ7
IGJvcmRlci1yYWRpdXM6IDUwJTsgZmxleC1ncm93OiAwOyBoZWlnaHQ6IDQw
cHg7IG1hcmdpbi1yaWdodDogMTRweDsgd2lkdGg6IDQwcHg7Ij48L2Rpdj4g
PGRpdiBzdHlsZT0iZGlzcGxheTogZmxleDsgZmxleC1kaXJlY3Rpb246IGNv
bHVtbjsgZmxleC1ncm93OiAxOyBqdXN0aWZ5LWNvbnRlbnQ6IGNlbnRlcjsi
PiA8ZGl2IHN0eWxlPSIgYmFja2dyb3VuZC1jb2xvcjogI0Y0RjRGNDsgYm9y
ZGVyLXJhZGl1czogNHB4OyBmbGV4LWdyb3c6IDA7IGhlaWdodDogMTRweDsg
bWFyZ2luLWJvdHRvbTogNnB4OyB3aWR0aDogMTAwcHg7Ij48L2Rpdj4gPGRp
diBzdHlsZT0iIGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNGNEY0RjQ7IGJvcmRlci1y
YWRpdXM6IDRweDsgZmxleC1ncm93OiAwOyBoZWlnaHQ6IDE0cHg7IHdpZHRo
OiA2MHB4OyI+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9kaXY+PGRpdiBzdHlsZT0icGFkZGlu
ZzogMTklIDA7Ij48L2Rpdj4gPGRpdiBzdHlsZT0iZGlzcGxheTpibG9jazsg
aGVpZ2h0OjUwcHg7IG1hcmdpbjowIGF1dG8gMTJweDsgd2lkdGg6NTBweDsi
Pjxzdmcgd2lkdGg9IjUwcHgiIGhlaWdodD0iNTBweCIgdmlld0JveD0iMCAw
IDYwIDYwIiB2ZXJzaW9uPSIxLjEiIHhtbG5zPSJodHRwczovL3d3dy53My5v
cmcvMjAwMC9zdmciIHhtbG5zOnhsaW5rPSJodHRwczovL3d3dy53My5vcmcv
MTk5OS94bGluayI+PGcgc3Ryb2tlPSJub25lIiBzdHJva2Utd2lkdGg9IjEi
IGZpbGw9Im5vbmUiIGZpbGwtcnVsZT0iZXZlbm9kZCI+PGcgdHJhbnNmb3Jt
PSJ0cmFuc2xhdGUoLTUxMS4wMDAwMDAsIC0yMC4wMDAwMDApIiBmaWxsPSIj
MDAwMDAwIj48Zz48cGF0aCBkPSJNNTU2Ljg2OSwzMC40MSBDNTU0LjgxNCwz
MC40MSA1NTMuMTQ4LDMyLjA3NiA1NTMuMTQ4LDM0LjEzMSBDNTUzLjE0OCwz
Ni4xODYgNTU0LjgxNCwzNy44NTIgNTU2Ljg2OSwzNy44NTIgQzU1OC45MjQs
MzcuODUyIDU2MC41OSwzNi4xODYgNTYwLjU5LDM0LjEzMSBDNTYwLjU5LDMy
LjA3NiA1NTguOTI0LDMwLjQxIDU1Ni44NjksMzAuNDEgTTU0MSw2MC42NTcg
QzUzNS4xMTQsNjAuNjU3IDUzMC4zNDIsNTUuODg3IDUzMC4zNDIsNTAgQzUz
MC4zNDIsNDQuMTE0IDUzNS4xMTQsMzkuMzQyIDU0MSwzOS4zNDIgQzU0Ni44
ODcsMzkuMzQyIDU1MS42NTgsNDQuMTE0IDU1MS42NTgsNTAgQzU1MS42NTgs
NTUuODg3IDU0Ni44ODcsNjAuNjU3IDU0MSw2MC42NTcgTTU0MSwzMy44ODYg
QzUzMi4xLDMzLjg4NiA1MjQuODg2LDQxLjEgNTI0Ljg4Niw1MCBDNTI0Ljg4
Niw1OC44OTkgNTMyLjEsNjYuMTEzIDU0MSw2Ni4xMTMgQzU0OS45LDY2LjEx
MyA1NTcuMTE1LDU4Ljg5OSA1NTcuMTE1LDUwIEM1NTcuMTE1LDQxLjEgNTQ5
LjksMzMuODg2IDU0MSwzMy44ODYgTTU2NS4zNzgsNjIuMTAxIEM1NjUuMjQ0
LDY1LjAyMiA1NjQuNzU2LDY2LjYwNiA1NjQuMzQ2LDY3LjY2MyBDNTYzLjgw
Myw2OS4wNiA1NjMuMTU0LDcwLjA1NyA1NjIuMTA2LDcxLjEwNiBDNTYxLjA1
OCw3Mi4xNTUgNTYwLjA2LDcyLjgwMyA1NTguNjYyLDczLjM0NyBDNTU3LjYw
Nyw3My43NTcgNTU2LjAyMSw3NC4yNDQgNTUzLjEwMiw3NC4zNzggQzU0OS45
NDQsNzQuNTIxIDU0OC45OTcsNzQuNTUyIDU0MSw3NC41NTIgQzUzMy4wMDMs
NzQuNTUyIDUzMi4wNTYsNzQuNTIxIDUyOC44OTgsNzQuMzc4IEM1MjUuOTc5
LDc0LjI0NCA1MjQuMzkzLDczLjc1NyA1MjMuMzM4LDczLjM0NyBDNTIxLjk0
LDcyLjgwMyA1MjAuOTQyLDcyLjE1NSA1MTkuODk0LDcxLjEwNiBDNTE4Ljg0
Niw3MC4wNTcgNTE4LjE5Nyw2OS4wNiA1MTcuNjU0LDY3LjY2MyBDNTE3LjI0
NCw2Ni42MDYgNTE2Ljc1NSw2NS4wMjIgNTE2LjYyMyw2Mi4xMDEgQzUxNi40
NzksNTguOTQzIDUxNi40NDgsNTcuOTk2IDUxNi40NDgsNTAgQzUxNi40NDgs
NDIuMDAzIDUxNi40NzksNDEuMDU2IDUxNi42MjMsMzcuODk5IEM1MTYuNzU1
LDM0Ljk3OCA1MTcuMjQ0LDMzLjM5MSA1MTcuNjU0LDMyLjMzOCBDNTE4LjE5
NywzMC45MzggNTE4Ljg0NiwyOS45NDIgNTE5Ljg5NCwyOC44OTQgQzUyMC45
NDIsMjcuODQ2IDUyMS45NCwyNy4xOTYgNTIzLjMzOCwyNi42NTQgQzUyNC4z
OTMsMjYuMjQ0IDUyNS45NzksMjUuNzU2IDUyOC44OTgsMjUuNjIzIEM1MzIu
MDU3LDI1LjQ3OSA1MzMuMDA0LDI1LjQ0OCA1NDEsMjUuNDQ4IEM1NDguOTk3
LDI1LjQ0OCA1NDkuOTQzLDI1LjQ3OSA1NTMuMTAyLDI1LjYyMyBDNTU2LjAy
MSwyNS43NTYgNTU3LjYwNywyNi4yNDQgNTU4LjY2MiwyNi42NTQgQzU2MC4w
NiwyNy4xOTYgNTYxLjA1OCwyNy44NDYgNTYyLjEwNiwyOC44OTQgQzU2My4x
NTQsMjkuOTQyIDU2My44MDMsMzAuOTM4IDU2NC4zNDYsMzIuMzM4IEM1NjQu
NzU2LDMzLjM5MSA1NjUuMjQ0LDM0Ljk3OCA1NjUuMzc4LDM3Ljg5OSBDNTY1
LjUyMiw0MS4wNTYgNTY1LjU1Miw0Mi4wMDMgNTY1LjU1Miw1MCBDNTY1LjU1
Miw1Ny45OTYgNTY1LjUyMiw1OC45NDMgNTY1LjM3OCw2Mi4xMDEgTTU3MC44
MiwzNy42MzEgQzU3MC42NzQsMzQuNDM4IDU3MC4xNjcsMzIuMjU4IDU2OS40
MjUsMzAuMzQ5IEM1NjguNjU5LDI4LjM3NyA1NjcuNjMzLDI2LjcwMiA1NjUu
OTY1LDI1LjAzNSBDNTY0LjI5NywyMy4zNjggNTYyLjYyMywyMi4zNDIgNTYw
LjY1MiwyMS41NzUgQzU1OC43NDMsMjAuODM0IDU1Ni41NjIsMjAuMzI2IDU1
My4zNjksMjAuMTggQzU1MC4xNjksMjAuMDMzIDU0OS4xNDgsMjAgNTQxLDIw
IEM1MzIuODUzLDIwIDUzMS44MzEsMjAuMDMzIDUyOC42MzEsMjAuMTggQzUy
NS40MzgsMjAuMzI2IDUyMy4yNTcsMjAuODM0IDUyMS4zNDksMjEuNTc1IEM1
MTkuMzc2LDIyLjM0MiA1MTcuNzAzLDIzLjM2OCA1MTYuMDM1LDI1LjAzNSBD
NTE0LjM2OCwyNi43MDIgNTEzLjM0MiwyOC4zNzcgNTEyLjU3NCwzMC4zNDkg
QzUxMS44MzQsMzIuMjU4IDUxMS4zMjYsMzQuNDM4IDUxMS4xODEsMzcuNjMx
IEM1MTEuMDM1LDQwLjgzMSA1MTEsNDEuODUxIDUxMSw1MCBDNTExLDU4LjE0
NyA1MTEuMDM1LDU5LjE3IDUxMS4xODEsNjIuMzY5IEM1MTEuMzI2LDY1LjU2
MiA1MTEuODM0LDY3Ljc0MyA1MTIuNTc0LDY5LjY1MSBDNTEzLjM0Miw3MS42
MjUgNTE0LjM2OCw3My4yOTYgNTE2LjAzNSw3NC45NjUgQzUxNy43MDMsNzYu
NjM0IDUxOS4zNzYsNzcuNjU4IDUyMS4zNDksNzguNDI1IEM1MjMuMjU3LDc5
LjE2NyA1MjUuNDM4LDc5LjY3MyA1MjguNjMxLDc5LjgyIEM1MzEuODMxLDc5
Ljk2NSA1MzIuODUzLDgwLjAwMSA1NDEsODAuMDAxIEM1NDkuMTQ4LDgwLjAw
MSA1NTAuMTY5LDc5Ljk2NSA1NTMuMzY5LDc5LjgyIEM1NTYuNTYyLDc5LjY3
MyA1NTguNzQzLDc5LjE2NyA1NjAuNjUyLDc4LjQyNSBDNTYyLjYyMyw3Ny42
NTggNTY0LjI5Nyw3Ni42MzQgNTY1Ljk2NSw3NC45NjUgQzU2Ny42MzMsNzMu
Mjk2IDU2OC42NTksNzEuNjI1IDU2OS40MjUsNjkuNjUxIEM1NzAuMTY3LDY3
Ljc0MyA1NzAuNjc0LDY1LjU2MiA1NzAuODIsNjIuMzY5IEM1NzAuOTY2LDU5
LjE3IDU3MSw1OC4xNDcgNTcxLDUwIEM1NzEsNDEuODUxIDU3MC45NjYsNDAu
ODMxIDU3MC44MiwzNy42MzEiPjwvcGF0aD48L2c+PC9nPjwvZz48L3N2Zz48
L2Rpdj48ZGl2IHN0eWxlPSJwYWRkaW5nLXRvcDogOHB4OyI+IDxkaXYgc3R5
bGU9IiBjb2xvcjojMzg5N2YwOyBmb250LWZhbWlseTpBcmlhbCxzYW5zLXNl
cmlmOyBmb250LXNpemU6MTRweDsgZm9udC1zdHlsZTpub3JtYWw7IGZvbnQt
d2VpZ2h0OjU1MDsgbGluZS1oZWlnaHQ6MThweDsiPlZpZXcgdGhpcyBwb3N0
IG9uIEluc3RhZ3JhbTwvZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgc3R5bGU9InBhZGRpbmc6
IDEyLjUlIDA7Ij48L2Rpdj4gPGRpdiBzdHlsZT0iZGlzcGxheTogZmxleDsg
ZmxleC1kaXJlY3Rpb246IHJvdzsgbWFyZ2luLWJvdHRvbTogMTRweDsgYWxp
Z24taXRlbXM6IGNlbnRlcjsiPjxkaXY+IDxkaXYgc3R5bGU9ImJhY2tncm91
bmQtY29sb3I6ICNGNEY0RjQ7IGJvcmRlci1yYWRpdXM6IDUwJTsgaGVpZ2h0
OiAxMi41cHg7IHdpZHRoOiAxMi41cHg7IHRyYW5zZm9ybTogdHJhbnNsYXRl
WCgwcHgpIHRyYW5zbGF0ZVkoN3B4KTsiPjwvZGl2PiA8ZGl2IHN0eWxlPSJi
YWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjRjRGNEY0OyBoZWlnaHQ6IDEyLjVweDsgdHJh
bnNmb3JtOiByb3RhdGUoLTQ1ZGVnKSB0cmFuc2xhdGVYKDNweCkgdHJhbnNs
YXRlWSgxcHgpOyB3aWR0aDogMTIuNXB4OyBmbGV4LWdyb3c6IDA7IG1hcmdp
bi1yaWdodDogMTRweDsgbWFyZ2luLWxlZnQ6IDJweDsiPjwvZGl2PiA8ZGl2
IHN0eWxlPSJiYWNrZ3JvdW5kLWNvbG9yOiAjRjRGNEY0OyBib3JkZXItcmFk
aXVzOiA1MCU7IGhlaWdodDogMTIuNXB4OyB3aWR0aDogMTIuNXB4OyB0cmFu
c2Zvcm06IHRyYW5zbGF0ZVgoOXB4KSB0cmFuc2xhdGVZKC0xOHB4KTsiPjwv
ZGl2PjwvZGl2PjxkaXYgc3R5bGU9Im1hcmdpbi1sZWZ0OiA4cHg7Ij4gPGRp
diBzdHlsZT0iIGJhY2tncm91bmQtY29sb3I6ICNGNEY0RjQ7IGJvcmRlci1y
YWRpdXM6IDUwJTsgZmxleC1ncm93OiAwOyBoZWlnaHQ6IDIwcHg7IHdpZHRo
OiAyMHB4OyI+PC9kaXY+IDxkaXYgc3R5bGU9IiB3aWR0aDogMDsgaGVpZ2h0
OiAwOyBib3JkZXItdG9wOiAycHggc29saWQgdHJhbnNwYXJlbnQ7IGJvcmRl
ci1sZWZ0OiA2cHggc29saWQgI2Y0ZjRmNDsgYm9yZGVyLWJvdHRvbTogMnB4
IHNvbGlkIHRyYW5zcGFyZW50OyB0cmFuc2Zvcm06IHRyYW5zbGF0ZVgoMTZw
eCkgdHJhbnNsYXRlWSgtNHB4KSByb3RhdGUoMzBkZWcpIj48L2Rpdj48L2Rp
dj48ZGl2IHN0eWxlPSJtYXJnaW4tbGVmdDogYXV0bzsiPiA8ZGl2IHN0eWxl
PSIgd2lkdGg6IDBweDsgYm9yZGVyLXRvcDogOHB4IHNvbGlkICNGNEY0RjQ7
IGJvcmRlci1yaWdodDogOHB4IHNvbGlkIHRyYW5zcGFyZW50OyB0cmFuc2Zv
cm06IHRyYW5zbGF0ZVkoMTZweCk7Ij48L2Rpdj4gPGRpdiBzdHlsZT0iIGJh
Y2tncm91bmQtY29sb3I6ICNGNEY0RjQ7IGZsZXgtZ3JvdzogMDsgaGVpZ2h0
OiAxMnB4OyB3aWR0aDogMTZweDsgdHJhbnNmb3JtOiB0cmFuc2xhdGVZKC00
cHgpOyI+PC9kaXY+IDxkaXYgc3R5bGU9IiB3aWR0aDogMDsgaGVpZ2h0OiAw
OyBib3JkZXItdG9wOiA4cHggc29saWQgI0Y0RjRGNDsgYm9yZGVyLWxlZnQ6
IDhweCBzb2xpZCB0cmFuc3BhcmVudDsgdHJhbnNmb3JtOiB0cmFuc2xhdGVZ
KC00cHgpIHRyYW5zbGF0ZVgoOHB4KTsiPjwvZGl2PjwvZGl2PjwvZGl2PiA8
ZGl2IHN0eWxlPSJkaXNwbGF5OiBmbGV4OyBmbGV4LWRpcmVjdGlvbjogY29s
dW1uOyBmbGV4LWdyb3c6IDE7IGp1c3RpZnktY29udGVudDogY2VudGVyOyBt
YXJnaW4tYm90dG9tOiAyNHB4OyI+IDxkaXYgc3R5bGU9IiBiYWNrZ3JvdW5k
LWNvbG9yOiAjRjRGNEY0OyBib3JkZXItcmFkaXVzOiA0cHg7IGZsZXgtZ3Jv
dzogMDsgaGVpZ2h0OiAxNHB4OyBtYXJnaW4tYm90dG9tOiA2cHg7IHdpZHRo
OiAyMjRweDsiPjwvZGl2PiA8ZGl2IHN0eWxlPSIgYmFja2dyb3VuZC1jb2xv
cjogI0Y0RjRGNDsgYm9yZGVyLXJhZGl1czogNHB4OyBmbGV4LWdyb3c6IDA7
IGhlaWdodDogMTRweDsgd2lkdGg6IDE0NHB4OyI+PC9kaXY+PC9kaXY+PC9h
PjxwIHN0eWxlPSIgY29sb3I6I2M5YzhjZDsgZm9udC1mYW1pbHk6QXJpYWws
c2Fucy1zZXJpZjsgZm9udC1zaXplOjE0cHg7IGxpbmUtaGVpZ2h0OjE3cHg7
IG1hcmdpbi1ib3R0b206MDsgbWFyZ2luLXRvcDo4cHg7IG92ZXJmbG93Omhp
ZGRlbjsgcGFkZGluZzo4cHggMCA3cHg7IHRleHQtYWxpZ246Y2VudGVyOyB0
ZXh0LW92ZXJmbG93OmVsbGlwc2lzOyB3aGl0ZS1zcGFjZTpub3dyYXA7Ij48
YSBocmVmPSJodHRwczovL3d3dy5pbnN0YWdyYW0uY29tL3AvQ25tbXdkWnU0
UW0vP3V0bV9zb3VyY2U9aWdfZW1iZWQmYW1wO3V0bV9jYW1wYWlnbj1sb2Fk
aW5nIiBzdHlsZT0iIGNvbG9yOiNjOWM4Y2Q7IGZvbnQtZmFtaWx5OkFyaWFs
LHNhbnMtc2VyaWY7IGZvbnQtc2l6ZToxNHB4OyBmb250LXN0eWxlOm5vcm1h
bDsgZm9udC13ZWlnaHQ6bm9ybWFsOyBsaW5lLWhlaWdodDoxN3B4OyB0ZXh0
LWRlY29yYXRpb246bm9uZTsiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj5BIHBvc3Qgc2hh
cmVkIGJ5IEFya2Fuc2FzIFJhem9yYmFjayBGb290YmFsbCAoQHJhem9yYmFj
a2ZiKTwvYT48L3A+PC9kaXY+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j
IHNyYz0iLy9wbGF0Zm9ybS5pbnN0YWdyYW0uY29tL2VuX1VTL2VtYmVkcy5q
cyI+PC9zY3JpcHQ+PC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
Current Arkansas quarterback Jacolby Criswell gave his thoughts. Criswell, a native of Morrilton, transferred in from North Carolina in December.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeGNpdGVkIHRvIGdldCB0byB3b3JrIHdpdGggeW91LCBhbmQgZ2V0
IHRoaXMgdGhpbmcgcm9sbGluZyEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVy
LmNvbS9Db2FjaERhbkVub3M/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QENvYWNo
RGFuRW5vczwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNo
dGFnL3dwcz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I3dw
czwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2sxOG5rY1BYV3QiPmh0dHBz
Oi8vdC5jby9rMThua2NQWFd0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEphY29sYnkgQ3Jp
c3dlbGwgKEBKYWNvbGJ5Q3Jpc3dlbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdp
dHRlci5jb20vSmFjb2xieUNyaXN3ZWxsL3N0YXR1cy8xNjE2MTA5MDk5MjU0
NDM5OTM4P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTksIDIwMjM8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Former Arkansas wide receiver Drew Morgan, who played for the Hogs from 2013-16, chimed in saying the hire is "awesome."
Under the coaching of Enos, Morgan put his name in the record books with 65 receptions in 2016 (4th most single-season receptions in program history) and 63 in 2015 (5th most single-season receptions in program history). Morgan's 10 touchdowns during the 2015 season led the SEC that year and are tied for the 4th most single-season touchdown receptions in Arkansas history.
Morgan also posted three 100-yard receiving games in 2015, all three of which came on the road in SEC play.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj7wn5GA8J+RgPCfkYAgQVdFU09NRSEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90
LmNvLzBSaHhwRHdjQ3QiPmh0dHBzOi8vdC5jby8wUmh4cER3Y0N0PC9hPjwv
cD4mbWRhc2g7IERyZXcgTW9yZ2FuIChAZHJld21vcmdhbjE1KSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL2RyZXdtb3JnYW4xNS9zdGF0dXMvMTYx
NjE0ODA3MzQ3Nzk4MDE2MT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5KYW51YXJ5
IDE5LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9
Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh
cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
Former Arkansas defensive tackle Bijhon Jackson said he likes the hire. Jackson spent the 2014-17 seasons in Fayetteville, three of which were spent with Enos on staff.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5JIGxpa2UgaXQg8J+kt/Cfj77igI3imYLvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0
cHM6Ly90LmNvL0hSc1p2Y213eWciPmh0dHBzOi8vdC5jby9IUnNadmNtd3ln
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEJpamhvbiBKYWNrc29uIChAQmlqaG9uSikgPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9CaWpob25KL3N0YXR1cy8xNjE2
MTA2MzkxOTc4Mjc0ODE2P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkg
MTksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i
aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy
c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Former Arkansas running back and current Washington Commander Jonathan Williams said he loves the hire of Enos. Williams played for the Hogs from 2012-15, and he missed his lone season with Enos on staff due to a foot injury.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Mb3ZlIGl0ISEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1hEbzRSamIy
MGwiPmh0dHBzOi8vdC5jby9YRG80UmpiMjBsPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEpv
bmF0aGFuIFdpbGxpYW1zIChASndpbGxwYXJ0MikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90d2l0dGVyLmNvbS9Kd2lsbHBhcnQyL3N0YXR1cy8xNjE2MTI1ODc0MDg0
MTQ3MjAwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTksIDIwMjM8
L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w
bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt
OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
De'Jon "Scoota" Harris said injuries killed Enos' last run at Arkansas. Harris, who is also a Washington Commander, played linebacker for the Razorbacks from 2016-19, and Enos was on the staff for two of those seasons.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5FeGNpdGVkIGZvciBFbm9zIG1hbi4gSW5qdXJpZXMga2lsbGVkIGhp
cyBsYXN0IHJ1biEgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvLzVHeHNTY2pRc1gi
Pmh0dHBzOi8vdC5jby81R3hzU2NqUXNYPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IFNjb290
YSBIYXJyaXMgKEBTY29vb290YTgpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl
ci5jb20vU2Nvb29vdGE4L3N0YXR1cy8xNjE2MDkwMTc5MTkzNjkyMTYwP3Jl
Zl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkphbnVhcnkgMTksIDIwMjM8L2E+PC9ibG9j
a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50
d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp
cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
Former Hog running back Kody Walker played under Enos in 2015-16, and he quote tweeted the announcement on Thursday.
Walker ran for 394 yards and six scores during the 2015 season.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iYXJ0IiBkaXI9
Imx0ciI+8J+QkPCfmI4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2pOZEtFazRD
R2siPmh0dHBzOi8vdC5jby9qTmRLRWs0Q0drPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEtv
ZHkgV2Fsa2VyIChAS1dhbGtCZWFzdE1vZGUpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v
dHdpdHRlci5jb20vS1dhbGtCZWFzdE1vZGUvc3RhdHVzLzE2MTYxMTI1MTc0
NzgwNzIzMjU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+SmFudWFyeSAxOSwgMjAy
MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov
L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0
Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK