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Diamond Hawgs Podcast - Arkansas beats Santa Clara, showdown set w/ TCU

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and co-host Christian Cheetham bring you the Diamond Hawgs Podcast. The guys are joined by Robert Stewart to recap Arkansas' 13-6 win over Santa Clara in the first game of the Fayetteville Regional. Stick around for a recap of TCU's win over Arizona and a look at how the Horned Frogs match up with the Hogs, plus a look around the country at other regionals.

You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.

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