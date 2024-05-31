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Diamond Hawgs Podcast - Arkansas set to host Fayetteville Regional

Mason Choate • HawgBeat
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@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart bring you the Diamond Hawgs Podcast, brought to you by BetSaracen.

Previewing the Fayetteville Regional for the No. 5 national seed Razorbacks, who will begin play against SEMO on Friday. The guys are joined by Kansas State Rivals publisher Kevin Fielder and Louisiana Tech Rivals publisher Ben Carlisle to preview the Wildcats and Bulldogs.

You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.

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