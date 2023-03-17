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Diamond Hawgs Podcast - Auburn series preview w/ Will McEntire

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart bring you the Diamond Hawgs Podcast. The guys preview the Razorbacks' series with Auburn, talk changes to the starting rotation and recurring guest and Arkansas RHP Will McEntire joins the show.

You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.

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