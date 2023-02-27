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Diamond Hawgs Podcast - Eastern Illinois series recap, weekend MVPs

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart bring you the Diamond Hawgs Podcast, presented by Matt Morris State Farm. The guys recap the ninth-ranked Razorbacks' 2-1 series win over Eastern Illinois, the good takeaways, the bad takeaways, weekend MVPs and much more LIVE from Baum-Walker Stadium.

You catch watch the episode on YouTube below, or download it on your favorite podcast provider, including Apple and Spotify.

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