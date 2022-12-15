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Diamond Hogs add to loaded 2023 class

2023 LHP Hunter Dietz committed to the Arkansas Razorbacks on Wednesday.
2023 LHP Hunter Dietz committed to the Arkansas Razorbacks on Wednesday. (@BaseballPDP on Twitter)
Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Head coach Dave Van Horn and the Arkansas Razorbacks baseball team added another elite prospect to an already stacked 2023 recruiting class Wednesday.

Lefty pitcher Hunter Dietz of Calvary Christian High School in Trinity, Florida, announced via Twitter that he is committing to the Razorbacks.

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