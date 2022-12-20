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Early Signing Period tracker: Who plans to sign early with Arkansas

Arkansas 5.8 four-star QB commit Malachi Singleton plans to sign early with the Hogs.
Arkansas 5.8 four-star QB commit Malachi Singleton plans to sign early with the Hogs. (Nick Lucero/Rivals.com)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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The beginning of the Early Signing Period is less than 24 hours away, and soon Arkansas commits will become official Razorbacks by signing their National Letter of Intent (NLI).

There are two times where commits will have the opportunity to sign their NLI. The Early Signing Period runs from Wednesday to Friday, and then National Signing Day is scheduled for Feb. 2, 2023.

HawgBeat will help you with keeping track of who signs with Arkansas and when. Here is a list of players expected to sign early:

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