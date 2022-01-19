 Film Breakdown: Arkansas Razorbacks 2022 in-state offensive line signees Andrew Chamblee, E'Marion Harris
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Film Breakdown: Arkansas 2022 OL signees Andrew Chamblee, E'Marion Harris

Alex Trader • HawgBeat
Staff Writer
@TraderUark

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HawgBeat is taking one final look at Arkansas' 2022 signees with a series of film breakdowns. Next up on our list is a pair of in-state offensive linemen - Andrew Chamblee from Maumelle and E'Marion Harris from Joe T. Robinson.

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2022 Signee Film Breakdowns

RB James Jointer Jr.

TE Tyrus Washington

WR Isaiah Sategna

WR Sam M'bake

DB Anthony Brown

DB Jaylen Lewis

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