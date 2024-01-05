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Florida DB transfer Miguel Mitchell recaps official visit

Florida transfer DB Miguel Mitchell.
Florida transfer DB Miguel Mitchell. (Instagram: dc.miggy)
Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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The Hogs are on the lookout for more help in the secondary for the 2024 season, and the coaching staff hosted Florida transfer safety Miguel Mitchell this week for an official visit.

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