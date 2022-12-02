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Florida transfer OL Josh Braun talks interest in Arkansas

Florida transfer OL Joshua Braun will take an official visit to Arkansas this weekend.
Florida transfer OL Joshua Braun will take an official visit to Arkansas this weekend. (Mark J. Rebilas - USA Today)
Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Florida offensive guard Josh Braun quietly entered his name in the transfer portal on Nov. 11, but less than 48 hours after, Arkansas head coach Sam Pittman had reached out.

The 6-foot-6, 351-pound native of Live Oak, Florida, will take first official visit as a transfer in Fayetteville this weekend.

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