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Four-star California linebacker recaps visit to Arkansas

A four-star linebacker from La Verna, California, was on campus last week.
A four-star linebacker from La Verna, California, was on campus last week. (@noahmikhail3)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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It’s still early for recruits in the class of 2025, but with many of them getting offers as early as August of their junior year, the athletes are starting to plan visits to various schools.

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