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Four-star defensive end TJ Lindsey talks latest after Arkansas visit

TJ Lindsey was on campus for Arkansas' spring practice last week, and came away impressed by defensive coordinator Travis Williams.
TJ Lindsey was on campus for Arkansas' spring practice last week, and came away impressed by defensive coordinator Travis Williams. (Julie Boudwin)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Keeping in-state talent home has been a priority for Arkansas head coach Sam Pittman, and the Razorbacks hosted Bryant defensive lineman TJ Lindsey during one of its final spring practices before spring break last week.

Lindsey has some familiarity already with some of the coaching staff, including Pittman, who Lindsey told HawgBeat he talked to for roughly two hours during his visit.

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