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Four-star offensive lineman Kai Greer de-commits from Arkansas
Daniel Fair
•
HawgBeat
Staff Writer
Arkansas' 2024 recruiting class took a hit at a position on dire need on Monday as four-star offensive lineman Kai Greer reopened his recruitment.
Greer had initially committed to Stanford before flipping his recruitment to the Razorbacks on August 30. He announced his decision to back off the Arkansas pledge on his X account.
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The Waxhaw, North Carolina, native holds offers from several schools, including Miami (FL), Missouri, Ole Miss and others.
With Greer's decision, Arkansas now has just two offensive lineman committed in three-stars Kobe Branham and Zuri Madison.
Arkansas currently has 17 total commitments in the class of 2024.
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