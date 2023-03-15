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Four-star QB Air Noland says Arkansas 'way better than people expect'

Four-star quarterback Air Noland was on campus for a visit to Arkansas on Monday and Tuesday.
Four-star quarterback Air Noland was on campus for a visit to Arkansas on Monday and Tuesday. (@AirNoland_)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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Arkansas is still in the market for a quarterback in the class of 2024, and it hosted Fairburn, Georgia, quarterback Air Noland on Monday and Tuesday.

One of the most-coveted quarterbacks in the country with over 30 offers, Noland told HawgBeat after his visit to Arkansas that it isn't what people expect it to be.

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