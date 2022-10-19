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{{ timeAgo('2022-10-19 11:18:11 -0500') }} basketball Edit

FutureCast Alert: Ron Holland to Arkansas

Jackson Collier • HawgBeat
Basketball Recruiting Analyst
@JacksonCollier

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I put in a FutureCast for Ron Holland to Arkansas on Wednesday.

The 6-foot-8 small forward recently completed a string of visits to his top schools, finishing with a visit to Fayetteville on Sunday for the Razorback Red-White game.

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