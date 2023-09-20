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Greenwood QB Kane Archer talks Arkansas visit

2026 Greenwood QB Kane Archer (right) and his brother Cash Archer (left), who is a 2025 DE.
2026 Greenwood QB Kane Archer (right) and his brother Cash Archer (left), who is a 2025 DE. (Nick Wenger)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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One of the most highly-sought-after quarterback targets in the class of 2026 comes from the small town of Greenwood, and he was on campus for Arkansas' game against BYU last weekend.

Kane Archer told HawgBeat that he always enjoys his trips to Fayetteville, but it was especially cool to be there with his brother, Cash, and his teammate Cody Taylor, who had his first game visit last weekend.

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