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Gridiron Hawgs Podcast: Can Rocket Sanders rush for 1000 yards?

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Alex Trader provide and update on injuries ahead of next week's game against Cincinnati. The guys also debate whether or not Razorback running back Rocket Sanders will rush for 1000 yards this season.

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