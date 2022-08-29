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Gridiron Hawgs Podcast: Can the Razorbacks win 10 games this season?

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart go through the Razorbacks' schedule and talk about what games might present the most trouble this season. The guys also answer subscriber questions for Mailbag Monday.

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