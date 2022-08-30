News More News
{{ timeAgo('2022-08-30 09:22:48 -0500') }} football Edit

Gridiron Hawgs Podcast: Razorbacks release depth chart for Cincinnati game

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

GET YOUR FIRST YEAR OF HAWGBEAT FOR JUST $22 BY USING PROMO CODE 'HAWGS22'

HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart break down the Hogs' depth chart for the Cincinnati game and how they have already made changes to it. The guys also talk takeaways from Monday's practice.

Listen on Spotify or Apple.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}