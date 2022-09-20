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Gridiron Hawgs Podcast: Slusher returns to practice + top 5 Arkansas DBs

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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HawgBeat's Mason Choate and Robert Stewart talk about Arkansas nickel Myles Slusher's return to practice on Monday. The guys also break down who the Razorbacks' top five defensive backs are.

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