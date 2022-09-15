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HawgBeat Reaction: Arkansas LB commit Dean shows off his full skillset

Alex Trader • HawgBeat
Recruiting Analyst
@TraderRivals

Arkansas linebacker commitment Carson Dean (2023) WENT OFF for his Hebron (Texas) Hawks in their matchup with Eaton this weekend.

With 12 tackles (five for loss), two interceptions (including a pick-six), two blocked kicks and a sack, Dean showed why he's Arkansas' highest-rated LB commit.

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