News More News
premium-icon
{{ timeAgo('2022-12-31 06:30:00 -0600') }} football Edit

HawgBeat's Arkansas football postseason awards

HawgBeat provides its postseason awards for Arkansas football.
HawgBeat provides its postseason awards for Arkansas football. (Nick Wenger)
Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

NOT A SUBSCRIBER? SIGN UP TODAY FOR ACCESS TO ALL OF HAWGBEAT'S PREMIUM CONTENT AND FEATURES

The Arkansas Razorbacks wrapped up their season Wednesday with a 55-53 triple overtime victory over the Kansas Jayhawks in the Liberty Bowl.

Though the 7-6 record at the end of the year was not what fans wanted, there were still plenty of individual players that put together a great season.

HawgBeat decided to go through and give its postseason awards out for most valuable player, offensive, defensive and special teams player of the year and (true) freshman of the year.

premium-icon
PREMIUM CONTENT

You must be a member to read the full article. Subscribe now for instant access to all premium content.

  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Members-only forums
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Predict prospect commits with FanFutureCast
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive highlights and interviews
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Exclusive coverage of Rivals Camp Series
  • icn-check-mark Created with Sketch.
    Breaking recruiting news
trending
{{ article.title }}
premium-icon
{{ timeAgo(article.live_at) }}
{{ article.author_name }}