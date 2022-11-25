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Where Arkansas commits are playing this weekend

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Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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FAYETTEVILLE, Ark. — Arkansas' 2023 recruiting class is set to sign in December, but some of them are still playing out their high school seasons.

Last week, 13 commitments suited up in high school playoff games across eight states. This week the list dwindled to seven, with six commitments seeing their season come to an end. Here's where those seven are playing this weekend.

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