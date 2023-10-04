Highlights from Arkansas basketball Red-White Showcase
The Arkansas Razorbacks basketball team completed its annual Red-White Showcase game on Wednesday ahead of the 2023-2024 season.
After another offseason of roster improvement that included multiple quality transfer portal additions and highly-regarded freshmen, fans got their first opportunity to see the new Hoop Hogs mesh on the court.
Joseph Pinion led the way for the Red team with 20 points on 7-8 shooting, including 3-4 from three. Jeremiah Davenport added 19 points of his own for White on 6-10 shooting.
A back-and-forth game for the majority of the time ended in an 18-point victory for the Red team, 88-70.
HawgBeat has you covered with all of the highlights from the Arkansas basketball Red-White Showcase from Wednesday...
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EYXZlbnBvcnQmIzM5O3MgaGVlZWVlYXRpbmdnZ2cgdXAhIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9rbUVFVzhUczI4Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20v a21FRVc4VHMyODwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBBcmthbnNhcyBSYXpvcmJhY2tz IE1lbuKAmXMgQmFza2V0YmFsbCDwn5CXIChAUmF6b3JiYWNrTUJCKSA8YSBo cmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jhem9yYmFja01CQi9zdGF0dXMv MTcwOTcxNzA3NzA0MzM1NTk0Mz9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3Rv YmVyIDQsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNy Yz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBj aGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NZW5pZmllbGQgSnIuID0gc3dpcGVyIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8v dC5jby9kSEhhNVpySDc1Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vZEhIYTVackg3NTwv YT48L3A+Jm1kYXNoOyBBcmthbnNhcyBSYXpvcmJhY2tzIE1lbuKAmXMgQmFz a2V0YmFsbCDwn5CXIChAUmF6b3JiYWNrTUJCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczov L3R3aXR0ZXIuY29tL1Jhem9yYmFja01CQi9zdGF0dXMvMTcwOTcxODA5MDM0 OTQ2MTgwND9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDQsIDIwMjM8 L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9w bGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYt OCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5QaW5pb24gZG9lcyBtb3JlIHRoYW4ganVzdCB0aHJlZXMgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2R0OTFEalBJaVoiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9k dDkxRGpQSWlaPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEFya2Fuc2FzIFJhem9yYmFja3Mg TWVu4oCZcyBCYXNrZXRiYWxsIPCfkJcgKEBSYXpvcmJhY2tNQkIpIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF6b3JiYWNrTUJCL3N0YXR1cy8x NzA5NzE5NDI0MTUwNzIwNTgwP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9i ZXIgNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3Jj PSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNo YXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CaWcgbWFuIEJheWUgRmFsbCB3aXRoIHRoZSB0aHJlZSA8YSBocmVm PSJodHRwczovL3QuY28vOVR0N0NSTFRIYSI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tLzlU dDdDUkxUSGE8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQXJrYW5zYXMgUmF6b3JiYWNrcyBN ZW7igJlzIEJhc2tldGJhbGwg8J+QlyAoQFJhem9yYmFja01CQikgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYXpvcmJhY2tNQkIvc3RhdHVzLzE3 MDk3MjEwMjU1NTY5MjI0Njk/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2Jl ciA1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9 Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hh cnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Kb3NlcGggUGluaW9uIHdpdGggdGhlIHN0ZWFsIGFuZCBFbCBFbGxp cyB3aXRoIHRoZSB0aHJlZS4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL2hvV3VS VHdjSVEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ob1d1UlR3Y0lRPC9hPjwvcD4mbWRh c2g7IE1hc29uIENob2F0ZSAoQENob2F0ZU1hc29uKSA8YSBocmVmPSJodHRw czovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nob2F0ZU1hc29uL3N0YXR1cy8xNzA5NzIwNjUx MTM5ODM0MzIzP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgNSwgMjAy MzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczov L3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0 Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5KYWxlbiBHcmFoYW0gd2l0aCBoaXMgcGF0ZW50ZWQgc3BpbiBtb3Zl IGFuZCB0aGVuIHRoZSDigJx0b28gc21hbGzigJ0gYWZ0ZXJ3YXJkcy4gPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL010WTZOWnBSckkiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv bS9NdFk2TlpwUnJJPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IE1hc29uIENob2F0ZSAoQENo b2F0ZU1hc29uKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0Nob2F0 ZU1hc29uL3N0YXR1cy8xNzA5NzI3MjUzNzA4MzY5OTg3P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPk9jdG9iZXIgNSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+Cjxz Y3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29t L3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+ CjwvZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5Hb29kIGJhbGwgbW92ZW1lbnQgZnJvbSB0aGUgUmVkIHNxdWFkIGhl cmUuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9ZWVJWYVJMNlZWIj5waWMudHdp dHRlci5jb20vWVlSVmFSTDZWVjwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXNvbiBDaG9h dGUgKEBDaG9hdGVNYXNvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNv bS9DaG9hdGVNYXNvbi9zdGF0dXMvMTcwOTcyODI3NzQ1ODIxOTA5Mj9yZWZf c3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1 b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0 dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+ CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZXZvIERhdmlzIG1ha2VzIGEgcmVhbGx5IHRvdWdoIHNob3QgbG9v ayBlYXN5LiA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vdGMxZ1RoRTU3VyI+cGlj LnR3aXR0ZXIuY29tL3RjMWdUaEU1N1c8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFzb24g Q2hvYXRlIChAQ2hvYXRlTWFzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRl ci5jb20vQ2hvYXRlTWFzb24vc3RhdHVzLzE3MDk3Mjk4MDM0OTY5ODA3OTE/ cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+T2N0b2JlciA1LCAyMDIzPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5CaWcgc2VuaW9yIHNlYXNvbiBsb2FkaW5nIGZvciBEZXZvIERhdmlz LiBIZSBhbHNvIGp1c3QgaGl0IGEgdGhyZWUgdG8gZ2l2ZSB0aGUgUmVkIHNx dWFkIGEgNzUtNTkgbGVhZCBvdmVyIFdoaXRlIGluIHRoZSA0dGguIDxhIGhy ZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby9BTGV6emZXaUtBIj5waWMudHdpdHRlci5jb20v QUxlenpmV2lLQTwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBNYXNvbiBDaG9hdGUgKEBDaG9h dGVNYXNvbikgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaG9hdGVN YXNvbi9zdGF0dXMvMTcwOTczMDQ5ODgwNzgzMjk5Mz9yZWZfc3JjPXR3c3Jj JTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVyIDUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2Ny aXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93 aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8 L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5SZWFsbHkgbmljZSBjcm9zcy1jb3VydCBwYXNzIGZyb20gSmFsZW4g R3JhaGFtIHRvIFRocmVldm8gRGF2aXMuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5j by85Y1hyR0ZIR21RIj5waWMudHdpdHRlci5jb20vOWNYckdGSEdtUTwvYT48 L3A+Jm1kYXNoOyBNYXNvbiBDaG9hdGUgKEBDaG9hdGVNYXNvbikgPGEgaHJl Zj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9DaG9hdGVNYXNvbi9zdGF0dXMvMTcw OTczMjExNzUyMzg5NDY1MD9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5PY3RvYmVy IDUsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0i aHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFy c2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==