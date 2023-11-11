The Arkansas Razorbacks (3-7, 1-7 SEC) are now virtually eliminated from bowl eligibility, as the Auburn Tigers (6-4, 3-4 SEC) pummeled the Hogs 48-10 on Saturday at Reynolds Razorback Stadium in Fayetteville.
Auburn jumped out to a 21-0 lead early in the first quarter, and the Hogs never had a meaningful response.
In total, the Razorbacks only gained 255 yards in the game, 135 through the air and 120 on the ground. The only Arkansas touchdown of the game — the first inside Reynolds Razorback Stadium since Sept. 16 — came from backup quarterback Jacolby Criswell in the fourth quarter.
Auburn gained a total of 522 yards in the game, with Tigers quarterback Payton Thorne throwing for 163 and the Auburn running game producing 359 yards on the ground.
Here are the highlights from both teams.
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj4uPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9QYXl0b25UaG9y
bmU/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+QFBheXRvblRob3JuZTwvYT4gcmFu
IHJpZ2h0IG92ZXIgaGltIGZvciB0aGUgc2NvcmUg8J+royA8YSBocmVmPSJo
dHRwczovL3QuY28vTGw0Tmp4a1FUWCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL0xsNE5q
eGtRVFg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQXVidXJuIEZvb3RiYWxsIChAQXVidXJu
Rm9vdGJhbGwpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQXVidXJu
Rm9vdGJhbGwvc3RhdHVzLzE3MjM0NTExMzM0Njc5NTk2MDM/cmVmX3NyYz10
d3NyYyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMTEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3Rl
Pgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVy
LmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+Cjwv
ZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5LRUlPTlRFIFNDT1RUIFRPIFRIRSBDUklCQkJCQkJCISEhITxhIGhy
ZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vS2Vpb250ZVM/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+QEtlaW9udGVTPC9hPiDimqHvuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6
Ly90LmNvL29rZjg0THlmQjUiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9va2Y4NEx5ZkI1
PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IEF1YnVybiBGb290YmFsbCAoQEF1YnVybkZvb3Ri
YWxsKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0F1YnVybkZvb3Ri
YWxsL3N0YXR1cy8xNzIzNDQ5MjgzNTQwODI0Mzc1P3JlZl9zcmM9dHdzcmMl
NUV0ZnciPk5vdmVtYmVyIDExLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNj
cmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20v
d2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4K
PC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5Ed2lnaHQgTWNHbG90aGVybiBpbnRlcmNlcHRpb24gdGhhdCB0dXJu
ZWQgaW50byBhIENhbSBMaXR0bGUgZmllbGQgZ29hbC4gPGJyPjxicj4gPGEg
aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3JWeE9FUXB1bXIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNv
bS9yVnhPRVFwdW1yPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IERhbmllbCBGYWlyIChARGFu
RmFpcjg4KSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0RhbkZhaXI4
OC9zdGF0dXMvMTcyMzQ1NDI2MzE3MzQ3NjY3Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVF
dGZ3Ij5Ob3ZlbWJlciAxMSwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3Jp
cHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dp
ZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+Cjwv
ZGl2PgoK
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5TVFJJUCBTQUNLISE8YnI+PGJyPlRoZSBBdWJ1cm4gZGVmZW5zZSBp
cyBldmVyeXdoZXJlIPCflJIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL1lsWXFQ
QVdnNkIiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9ZbFlxUEFXZzZCPC9hPjwvcD4mbWRh
c2g7IEF1YnVybiBGb290YmFsbCAoQEF1YnVybkZvb3RiYWxsKSA8YSBocmVm
PSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL0F1YnVybkZvb3RiYWxsL3N0YXR1cy8x
NzIzNDY3MDg2MjYwMDYwNjM5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPk5vdmVt
YmVyIDExLCAyMDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBz
cmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIg
Y2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=
PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv
Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx
dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i
bHRyIj5UaGUgZmlyc3QgdG91Y2hkb3duIEFya2Fuc2FzIGhhcyBzY29yZWQg
YXQgaG9tZSBzaW5jZSBTZXB0LiAxNi4gTm90IG1hbnkgZmFucyBsZWZ0IHRv
IHNlZSBpdCwgYnV0IGdvb2QgZm9yIEphY29sYnkgQ3Jpc3dlbGwuICA8YSBo
cmVmPSJodHRwczovL3QuY28vVmdWZHJnRGw0MiI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29t
L1ZnVmRyZ0RsNDI8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTWFzb24gQ2hvYXRlIChAQ2hv
YXRlTWFzb24pIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2hvYXRl
TWFzb24vc3RhdHVzLzE3MjM0ODMyMTQyODEzNTUzNzA/cmVmX3NyYz10d3Ny
YyU1RXRmdyI+Tm92ZW1iZXIgMTEsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8
c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNv
bS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2
Pgo8L2Rpdj4KCg==