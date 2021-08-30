 Arkansas Razorbacks release 2021 Week 1 depth chart for Rice Owls
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Hogs release 2021 Week 1 depth chart for Rice

Arkansas opens its 2021 season against Rice on Saturday.
Arkansas opens its 2021 season against Rice on Saturday. (Nelson Chenault-USA TODAY Sports)
Andrew Hutchinson • HawgBeat
Managing Editor
@NWAHutch
Offensive Depth Chart
Position First Team Second Team

QB

KJ Jefferson

Malik Hornsby

RB

Trelon Smith

Rocket Sanders

TE

Blake Kern

Hudson Henry

WR

Treylon Burks

Jaquayln Crawford

WR

Tyson Morris

Trey Knox

WR

De'Vion Warren

Ketron Jackson Jr.

LT

Myron Cunningham

Jalen St. John

LG

Brady Latham

Luke Jones

C

Ricky Stromberg

Shane Clenin

RG

Ty Clary

Beaux Limmer

RT

Dalton Wagner

Ty'Kieast Crawford
Defensive Depth Chart
Position First Team Second Team Other

JACK

Dorian Gerald

Zach Williams


DT

John Ridgeway

Isaiah Nichols

DT

Markell Utsey

Eric Gregory


DE

Tre Williams

Jashaud Stewart

WILL

Hayden Henry -OR-

Bumper Pool


MIKE

Grant Morgan

Andrew Parker


Nickel

Greg Brooks Jr.

Trent Gordon

CB

Montaric Brown

Devin Bush

S

Joe Foucha

Simeon Blair

Myles Slusher

Jayden Johnson

S

Jalen Catalon

Malik Chavis


CB

LaDarrius Bishop

Hudson Clark
Special Teams Depth Chart
Position First Team Second Team

K

Cam Little

Vito Calvaruso

P

Reid Bauer

Sam Loy

H

Reid Bauer

LS

Jordan Silver

Francisco Castro -OR-

John Oehrlein

KR

LaDarrius Bishop

Rocket Sanders

PR

Greg Brooks Jr. -OR-

Nathan Parodi

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