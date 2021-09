Hogs release 2021 Week 5 depth chart for Georgia

College students, get a year of HawgBeat coverage for just $11.95! Request details via email from your school account (.edu) to andrewhutchinson413@gmail.com.

Offensive Depth Chart Position First Team Second Team Other QB KJ Jefferson Malik Hornsby RB Trelon Smith Rocket Sanders Dominique Johnson TE Blake Kern Hudson Henry WR Treylon Burks Jaquayln Crawford WR Tyson Morris Warren Thompson WR De'Vion Warren Ketron Jackson Jr. LT Myron Cunningham Jalen St. John LG Brady Latham Luke Jones C Ricky Stromberg Shane Clenin RG Ty Clary Beaux Limmer RT Dalton Wagner Ty'Kieast Crawford

Notes... ~No changes.

Defensive Depth Chart Position First Team Second Team Other JACK Zach Williams Mataio Soli

DT John Ridgeway Isaiah Nichols DT Markell Utsey Eric Gregory

DE Tre Williams Jashaud Stewart WILL Hayden Henry Bumper Pool

MIKE Grant Morgan Andrew Parker

Nickel Greg Brooks Jr. Trent Gordon CB Montaric Brown Devin Bush S Joe Foucha Simeon Blair Myles Slusher Jayden Johnson S Jalen Catalon Malik Chavis

CB LaDarrius Bishop Hudson Clark

Notes... ~No changes... However, Trent Gordon did not travel to the Texas A&M game. Instead, Jayden Johnson was the backup nickel.

Special Teams Depth Chart Position First Team Second Team K Cam Little Vito Calvaruso P Reid Bauer Sam Loy H Reid Bauer LS Jordan Silver Francisco Castro -OR- John Oehrlein KR LaDarrius Bishop Rocket Sanders PR Greg Brooks Jr. -OR- Nathan Parodi