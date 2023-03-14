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{{ timeAgo('2023-03-14 12:30:00 -0500') }} football Edit

In-state offensive lineman Kobe Branham talks Arkansas visit, offer

Kobe Branham left Arkansas' Prospect Day with an offer from Sam Pittman.
Kobe Branham left Arkansas' Prospect Day with an offer from Sam Pittman. (@KobeBranham2)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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The in-state class of 2024 is already gearing up to be a loaded one, and while Rivals has yet to rank one offensive lineman, he is already piling up offers.

Kobe Branham, who plays at Southside High School, picked up an offer from the Hogs while on campus over the weekend, and he said it was a total surprise to him.

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