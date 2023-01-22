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In-state WR talks Arkansas offer: 'I've always liked the Razorbacks'

Pine Bluff wide receiver Courtney Crutchfield reported an offer from Arkansas on Saturday.
Pine Bluff wide receiver Courtney Crutchfield reported an offer from Arkansas on Saturday. (@crutchfield2)
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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The Arkansas Razorbacks played host to plenty of recruits in the 2024, 2025 and 2026 classes over the weekend, and a few of them left with offers from the Hogs.

One of those is 2024 wide receiver Courtney Crutchfield of Pine Bluff. He shared what he thought the highlight of the visit — outside of the Arkansas offer, of course — was.

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