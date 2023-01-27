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In-state WR talks Arkansas visit, offer

Bentonville WR CJ Brown picked up an offer from Arkansas on Saturday.
Bentonville WR CJ Brown picked up an offer from Arkansas on Saturday. (Instagram - @seajaybrown)
Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Arkansas has shifted its recruiting focus heavily to the 2024 class, and one beneficiary of that is Bentonville wide receiver CJ Brown, who received an offer from the Hogs during a visit to Fayetteville last weekend.

Though 6-foot-1, 180-pound pass catcher said getting an offer from the Hogs meant a lot.

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