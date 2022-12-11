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{{ timeAgo('2022-12-11 16:00:57 -0600') }} football Edit

Iowa transfer WR Arland Bruce IV talks Arkansas visit

Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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After losing Jadon Haselwood to the NFL Draft, Matt Landers to graduation, and Warren Thompson and Ketron Jackson to the transfer portal, the Arkansas wide receiver room is looking a little thin.

Former Iowa wide receiver Arland Bruce IV went to Fayetteville this weekend to see the city and the UofA to see if he would be a good fit as a Razorback pass catcher.

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