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{{ timeAgo('2023-04-05 11:52:43 -0500') }} football Edit

Isaiah Sategna having strong spring for Arkansas

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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Arkansas brought in a trio of transfer receivers over the offseason, but a returning player in the receiver room has been the most impressive pass catcher so far this spring.

Redshirt freshman Isaiah Sategna continues to come along for receivers coach Kenny Guiton's group, and head coach Sam Pittman told reporters Tuesday that he likes the second year pass catcher.

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