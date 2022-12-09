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{{ timeAgo('2022-12-09 06:30:00 -0600') }} football Edit

Jacolby Criswell previews visit, talks Arkansas interest

Mason Choate • HawgBeat
Managing Editor
@ChoateMason

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North Carolina transfer quarterback Jacolby Criswell will take an official visit to Fayetteville this weekend to check out the Arkansas Razorbacks.

A native of Morrilton, Criswell was Rivals' No. 2 player in the state of Arkansas coming out of the 2019 class. He chose the Tar Heels over Arkansas during his recruiting process after North Carolina made Criswell more of a priority than former Head Hog Chad Morris.

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