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Know the Foe: Gaining Alabama insight with Tide Illustrated

Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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As we have done throughout this football season, HawgBeat went behind enemy lines to gain insight on the Alabama Crimson Tide with Tide Illustrated's Tony Tsoukalas.

Here is what he had to say about Saturday's matchup between Arkansas and Alabama, which is set to kick off at 11:00 a.m. CT at Bryant-Denny Stadium in Tuscaloosa, Alabama...

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