A rundown of the action from Arkansas' 34-31 loss to the LSU Tigers on Saturday evening at Tiger Stadium in Baton Rouge.

First Quarter

15:00 - LSU won the coin toss and deferred to the second half. Arkansas will receive the opening kickoff.

11:20 - Arkansas QB KJ Jefferson scrambles for 25 yards to the LSU 31-yard line.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iaW4iIGRpcj0i bHRyIj5LSiBLRUVQRVIgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL0NsZ1ZSdUxl aTQiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9DbGdWUnVMZWk0PC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IEFya2Fuc2FzIFJhem9yYmFjayBGb290YmFsbCAoQFJhem9yYmFja0ZCKSA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jhem9yYmFja0ZCL3N0YXR1 cy8xNzA1NzIzODU4ODIzOTA5ODcyP3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPlNl cHRlbWJlciAyMywgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+CjxzY3JpcHQgYXN5 bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIuY29tL3dpZGdldHMu anMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9kaXY+CjwvZGl2PgoK

5:56 - Arkansas kicker Cam Little makes it from 23 yards out and the Razorbacks lead 3-0.

3:06 - Arkansas DB Dwight McGlothern intercepts LSU QB Jayden Daniels. The Razorbacks have the ball at their own 45-yard line.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UaGFua2llIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdC5jby82VzhMclY2TVJ3 Ij5waWMudHdpdHRlci5jb20vNlc4THJWNk1SdzwvYT48L3A+Jm1kYXNoOyBB cmthbnNhcyBSYXpvcmJhY2sgRm9vdGJhbGwgKEBSYXpvcmJhY2tGQikgPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9SYXpvcmJhY2tGQi9zdGF0dXMv MTcwNTcyNzQxODM5NTQ5NjU0Nj9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5TZXB0 ZW1iZXIgMjMsIDIwMjM8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5j IHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpz IiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

2:59 - Arkansas QB KJ Jefferson throws an interception to LSU DB Andre Sam. The Tigers have the ball at their own 31-yard line.

Second Quarter

12:51 - Arkansas WR Andrew Armstrong catches a 22-yard pass from KJ Jefferson.

6:33 - Arkansas kicker Cam Little knocks in the 23-yard field goal and the Razorbacks lead 6-0.

4:02 - A 39-yard run from LSU RB Josh Williams sets the Tigers up at the 19-yard line. A few plays later, LSU kicker Damian Ramos makes a 24-yard field goal to give the Tigers their first points of the game.

0:48 - Arkansas WR Tyrone Broden catches a 19-yard pass in the corner of the endzone for a touchdown. The kick is good and the Hogs lead 13-3.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5EZWZpbml0ZWx5IHdvcnRoIGFub3RoZXIgbG9vayA8YSBocmVmPSJo dHRwczovL3QuY28vanBtQ0xDUVB6SCI+cGljLnR3aXR0ZXIuY29tL2pwbUNM Q1FQekg8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQXJrYW5zYXMgUmF6b3JiYWNrIEZvb3Ri YWxsIChAUmF6b3JiYWNrRkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5j b20vUmF6b3JiYWNrRkIvc3RhdHVzLzE3MDU3NDA1OTEzMjAxODcyMDM/cmVm X3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI0LCAyMDIzPC9hPjwvYmxv Y2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0u dHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2Ny aXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

0:30 - LSU QB Jayden Daniels hits WR Brian Thomas Jr. for a 49-yard touchdown. The kick is good and the Tigers bring it back within three, 13-10.

End of half: Arkansas 13, LSU 10

Third Quarter

14:00 - LSU QB Jayden Daniels hits WR Brian Thomas Jr. for a 49-yard touchdown. The kick is good and the Tigers lead 17-13.

7:57 - A fake field goal run to the LSU 11-yard line by holder Max Fletcher leads to a Razorback first down.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5XZSBsb3ZlIGEgZmFrZSBmaWVsZCBnb2FsIGluIERlYXRoIFZhbGxl eSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNmdUN0VTNEtLciI+cGljLnR3aXR0 ZXIuY29tLzZnVDdFUzRLS3I8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgQXJrYW5zYXMgUmF6 b3JiYWNrIEZvb3RiYWxsIChAUmF6b3JiYWNrRkIpIDxhIGhyZWY9Imh0dHBz Oi8vdHdpdHRlci5jb20vUmF6b3JiYWNrRkIvc3RhdHVzLzE3MDU3NTIyODMy OTQ5NzQxMjE/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+U2VwdGVtYmVyIDI0LCAy MDIzPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlwdCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBz Oi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lkZ2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0i dXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9kaXY+Cgo=

5:44 - Arkansas kicker Cam Little converts a 40-yard field goal to make the score 17-16, LSU.

1:40 - LSU QB Jayden Daniels hits Malik Nabers across the field for an eight-yard touchdown pass. The kick is good and the Tigers lead 24-16.

Fourth Quarter

14:11 - Arkansas TE Luke Hasz finds himself wide open for a 59-yard touchdown pass. The two-point conversion is good for Luke Hasz and the game is tied 24-24.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZGUiIGRpcj0i bHRyIj5IRSBDQU4gSEFTWiBUT1VDSERPV04gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvL1gzQ2pUMFJiUm4iPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9YM0NqVDBSYlJuPC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEFya2Fuc2FzIFJhem9yYmFjayBGb290YmFsbCAoQFJh em9yYmFja0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jhem9y YmFja0ZCL3N0YXR1cy8xNzA1NzU5NjYwMzkyMDQyODkyP3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

9:43 - LSU QB Jayden Daniels finds WR Malik Nabers in the corner of the endzone for a 20-yard touchdown. The kick is good and the Tigers lead 31-24.

9:01 - Arkansas RB Rashod Dubinion takes a short catch 26 yards to the LSU 48-yard line.

6:51 - Arkansas TE Luke Hasz catches a 33-yard pass to set the Hogs up at the LSU 14-yard line.

5:06 - Arkansas TE Luke Hasz catches an 11-yard pass for a touchdown. The kick is good and the game is tied 31-31.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5UcnVlIGZyZXNobWFuIHdpdGggdHdvIHRvdWNoZG93bnMgdW5kZXIg dGhlIGxpZ2h0cyBpbiBEZWF0aCBWYWxsZXkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90 LmNvLzNMOGpEOG13dDYiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS8zTDhqRDhtd3Q2PC9h PjwvcD4mbWRhc2g7IEFya2Fuc2FzIFJhem9yYmFjayBGb290YmFsbCAoQFJh em9yYmFja0ZCKSA8YSBocmVmPSJodHRwczovL3R3aXR0ZXIuY29tL1Jhem9y YmFja0ZCL3N0YXR1cy8xNzA1NzY2MjY0MjQzOTc0Mzg3P3JlZl9zcmM9dHdz cmMlNUV0ZnciPlNlcHRlbWJlciAyNCwgMjAyMzwvYT48L2Jsb2NrcXVvdGU+ CjxzY3JpcHQgYXN5bmMgc3JjPSJodHRwczovL3BsYXRmb3JtLnR3aXR0ZXIu Y29tL3dpZGdldHMuanMiIGNoYXJzZXQ9InV0Zi04Ij48L3NjcmlwdD4KPC9k aXY+CjwvZGl2PgoK

0:05 - LSU kicker Damian Ramos makes a 20-yard field goal to give the Tigers a 34-31 lead.