Former New Mexico State catcher will transfer to Arkansas

Check out the Recruiting Hawgs Podcast with Alex Trader and Mason Choate. New episodes including interviews with Arkansas recruits are available every Wednesday on YouTube, Apple and Spotify.

FAYETTEVILLE, Ark. — After being extremely thin at the catcher position just a few weeks ago, the Diamond Hogs now have three players transferring in behind the plate. Former New Mexico State freshman catcher Cal Kilgore announced Wednesday evening that he intends to transfer to Arkansas. "I'm thankful for the season I got to play last year and all of the bonds and friendships I made," Kilgore said in a tweet. "With that being said, I couldn't be more excited to announce I'm transferring to the University of Arkansas."

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0idW5kIiBkaXI9 Imx0ciI+PGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL1dQ Uz9zcmM9aGFzaCZhbXA7cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+I1dQUzwvYT4h IfCfkJfimr7vuI8gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL05rQ1pkcm5Vckoi PnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS9Oa0NaZHJuVXJKPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7IENh bCBLaWxnb3JlIChAQ2FsS2lsZ29yZSkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0 dGVyLmNvbS9DYWxLaWxnb3JlL3N0YXR1cy8xNTQ5OTE1ODg3MjIxNzM1NDI2 P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPkp1bHkgMjEsIDIwMjI8L2E+PC9ibG9j a3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6Ly9wbGF0Zm9ybS50 d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1dGYtOCI+PC9zY3Jp cHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

During his freshman campaign with New Mexico State, Kilgore hit with a .250 batting average in 33 starts. He had 23 hits, 11 RBIs and eight doubles in 92 plate appearances. Kilgore had eight multi-hit performances last season, including a three-hit effort against Dixie State on May 1. He was successful in five of his seven steal attempts on the year. He struggled with strikeouts as he struck out 35 times compared to just seven walks. Behind the plate, Kilgore had a .974 fielding percentage and seven errors. He caught just 10 of the 28 runners that attempted to steal on him.

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5FNCB8IFN3aXBlciBubyBzd2lwaW5n4p2MPGJyPjxicj5EdWUgVXA6 PGJyPjMuIEZ1bmtlPGJyPjQuIEdyYXlib3NjaDxicj41LiBHYWxsaW5hPGEg aHJlZj0iaHR0cHM6Ly90d2l0dGVyLmNvbS9oYXNodGFnL0FnZ2llVXA/c3Jj PWhhc2gmYW1wO3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0ZnciPiNBZ2dpZVVwPC9hPiA8 YSBocmVmPSJodHRwczovL3QuY28vNDBYNU9ORUNGUyI+cGljLnR3aXR0ZXIu Y29tLzQwWDVPTkVDRlM8L2E+PC9wPiZtZGFzaDsgTmV3IE1leGljbyBTdGF0 ZSBCYXNlYmFsbCAoQE5NU3RhdGVCYXNlYmFsbCkgPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6 Ly90d2l0dGVyLmNvbS9OTVN0YXRlQmFzZWJhbGwvc3RhdHVzLzE1MDc1MjQ0 MzkxOTc1MDc1ODg/cmVmX3NyYz10d3NyYyU1RXRmdyI+TWFyY2ggMjYsIDIw MjI8L2E+PC9ibG9ja3F1b3RlPgo8c2NyaXB0IGFzeW5jIHNyYz0iaHR0cHM6 Ly9wbGF0Zm9ybS50d2l0dGVyLmNvbS93aWRnZXRzLmpzIiBjaGFyc2V0PSJ1 dGYtOCI+PC9zY3JpcHQ+CjwvZGl2Pgo8L2Rpdj4KCg==

Content Loading

Manage privacy settings Embed content not available PGRpdiBjbGFzcz0nc3RfX2NvbnRlbnQtYmxvY2sgc3RfX2NvbnRlbnQtYmxv Y2stLXR3ZWV0Jz4KPGRpdiBjbGFzcz0nY2VudGVyX3R3ZWV0Jz48YmxvY2tx dW90ZSBjbGFzcz0idHdpdHRlci10d2VldCI+PHAgbGFuZz0iZW4iIGRpcj0i bHRyIj5NNSB8IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vQ2FsS2ls Z29yZT9yZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3Ij5AQ2FsS2lsZ29yZTwvYT4gYmVh dHMgdGhlIHJ1bm5lci4gIDxicj48YnI+Tm9sYW4sIEVkd2luIGFuZCBDYWwg RFVFIFVQIE5FWFQuIDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vaGFz aHRhZy9BZ2dpZVVQP3NyYz1oYXNoJmFtcDtyZWZfc3JjPXR3c3JjJTVFdGZ3 Ij4jQWdnaWVVUDwvYT4gPGEgaHJlZj0iaHR0cHM6Ly90LmNvL3hOejRKMVlh QlEiPnBpYy50d2l0dGVyLmNvbS94Tno0SjFZYUJRPC9hPjwvcD4mbWRhc2g7 IE5ldyBNZXhpY28gU3RhdGUgQmFzZWJhbGwgKEBOTVN0YXRlQmFzZWJhbGwp IDxhIGhyZWY9Imh0dHBzOi8vdHdpdHRlci5jb20vTk1TdGF0ZUJhc2ViYWxs L3N0YXR1cy8xNDk3NzA1MzcxOTA0OTcwNzU5P3JlZl9zcmM9dHdzcmMlNUV0 ZnciPkZlYnJ1YXJ5IDI2LCAyMDIyPC9hPjwvYmxvY2txdW90ZT4KPHNjcmlw dCBhc3luYyBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxhdGZvcm0udHdpdHRlci5jb20vd2lk Z2V0cy5qcyIgY2hhcnNldD0idXRmLTgiPjwvc2NyaXB0Pgo8L2Rpdj4KPC9k aXY+Cgo=