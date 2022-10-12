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football
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New Offer: Hogs reaching into familiar territory with 2024 DB JJ Harrell
Alex Trader
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HawgBeat
Recruiting Analyst
2024 three-star prospect Jakyreyun "JJ" Harrell added his first offer from the Southeastern Conference to his sheet Saturday evening with a call from Arkansas.
"I think that the Arkansas offer was surreal," Harrell said. "It means a lot to me. Everything I’ve been working hard for is finally happening."
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Though a picture of Razorback QB KJ Jefferson may seem like a no-brainer when searching for images for an offer post, Harrell's reasoning went deeper.
A junior at North Panola High School in Sardis, Miss., Harrell grew up in the same town as the Arkansas signal caller, and even received a message congratulating him on his offer.
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