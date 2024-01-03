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New transfer visitor names to watch for Arkansas

Utah RB Ja'Quinden Jackson.
Utah RB Ja'Quinden Jackson. (Utah Athletics)
Riley McFerran • HawgBeat
Managing Editor
@RileyMcFerran

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With the official NCAA transfer portal window now closed for most potential prospects, all that's left to do for head coach Sam Pittman and the Arkansas Razorbacks is to plug holes with instant-impact playmakers heading into the offseason.

January 3-7 is the last window that transfers can visit college campuses, so the Razorbacks will need to put a full court press on prospects to ensure that they fill their remaining needs.

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