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Notes and quotes from Arkansas basketball practice

Mason Choate • HawgBeat
Publisher
@ChoateMason

Head coach Eric Musselman and the Arkansas basketball team allowed the media to view around 40 minutes of practice and meet with them following the action on Thursday afternoon.

The Razorbacks started official practice this week in preparation for the 2023-24 season, which will begin on Monday, Nov. 6 against Alcorn State. Before that game, the Hogs will play their Red-White Showcase next Wednesday and a pair of exhibitions against UT Tyler on Oct. 20 and Purdue on Oct. 28.

Here are some notes and observations I had from Thursday's practice, plus quotes from Musselman and select players.

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