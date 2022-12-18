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Pittsburgh transfer John Morgan "pretty high" on Hogs following visit

Former Pittsburgh defensive end John Morgan III was in Fayetteville on a visit this weekend.
Former Pittsburgh defensive end John Morgan III was in Fayetteville on a visit this weekend.
Daniel Fair • HawgBeat
Staff Writer
@DanFair88

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FAYETTEVILLE, Ark. -- While the Arkansas coaching staff works to keep the 2023 high school recruiting class in tact ahead of Early Signing Day on Wednesday, they also hosted a transfer defensive end this weekend.

John Morgan III, who has spent the last five seasons at Pittsburgh, entered the transfer portal on Dec. 11. Before his visit to Arkansas, he took a trip to Columbia, Missouri, to see Arkansas' rival, Missouri. He said Arkansas is high on the list.

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