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Preps Preview: Where to watch Arkansas commits this Friday night (Nov. 4)

Alex Trader • HawgBeat
Recruiting Analyst
@TraderRivals

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With Arkansas' 15th-ranked 2023 recruiting class spanning 10 states, it can be hard to keep up with each of the Hogs' '23 commits - until now.

Introducing a new weekly series, HawgBeat has you covered with opponents, locations, start times and more for each and every prospect with a pledge to the Razorbacks.

As well as providing a schedule to help you get out and find that perfect Friday night game under the lights, we'll be traveling to our HawgBeat Marquee Matchup of the week to provide full coverage. Whether it be live update tweets over @TraderRivals or the postgame highlights and interviews, you won't have to miss a beat.

**JOIN THE CONVERSATION WITH ARKANSAS FANS ON THE TROUGH, HAWGBEAT'S PREMIUM MESSAGE BOARD**

COMMITS SCHEDULE - WEEK OF FRIDAY, NOV. 4 (all times CT)
Away Home Time Stream

Dyer County (Tenn.)

Henry County (Tenn.)

Luke Brown (70)

6 p.m.

n/a

McNair (Ga.)

Eagle's Landing Christian Academy (Ga.)

RJ Johnson (7)

6:30 p.m.

n/a

Whitewater (Ga.)

Stephen Johnson (56)

Starr's Mill (Ga.)

6:30 p.m.

WATCH

Mt. Pisgah Christian (Ga.)

Whitefield Academy (Ga.)

Ian Geffrard (69)

6:30 p.m.

WATCH

Oxford (Ala.)

Gardendale (Ala.)

Dallas Young (1)

7 p.m.

n/a

Pinson Valley (Ala.)

TJ Metcalf (2)

Mountain Brook (Ala.)

7 p.m.

WATCH

Jasper (Ala.)

Moody (Ala.)

Davion Dozier (4)

7 p.m.

WATCH

Fountain Lake (Ark.)

Ashdown (Ark.)

Shamar Easter (7)

7 p.m.

n/a

Cabot (Ark.)

North Little Rock (Ark.)

Quincy Rhodes (44)

7 p.m.

WATCH

Bishop Miege (Kan.)

Eudora (Kan.)

Jaden Hamm (17)

7 p.m.

WATCH

Booker T. Washington (Okla.)

Micah Tease (3)

Putnam West (Okla.)

7 p.m.

n/a

Klein Forest (Texas)

Brad Spence (4)

Klein Oak (Texas)

7 p.m.

n/a
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