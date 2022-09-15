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Recruiting Hawgs Podcast: Arkansas' 2023 commits are DOMINATING this season

Alex Trader & Mason Choate
The Recruiting Hawgs Podcast

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HawgBeat's Alex Trader and Mason Choate take a look at how Arkansas' 2023 commits are performing this season. The guys also recap what recruits thought of their visit for the South Carolina game and the Rivals250 rankings for 2025.

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