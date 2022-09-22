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Recruiting Hawgs Podcast: Arkansas makes cut for BIG TIME 2024 prospects

Alex Trader & Mason Choate
The Recruiting Hawgs Podcast

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HawgBeat's Mason Choate and Alex Trader talk about two big-time 2024 four-star prospects having Arkansas in their lists of top schools. The guys also talk about how Arkansas commits performed last Friday and where the Hogs stand with 2024 four-star QB Walker White.

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