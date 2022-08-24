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Recruiting Hawgs Podcast: Davion Dozier, Micah Tease impress in first game

Alex Trader & Mason Choate
The Recruiting Hawgs Podcast

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Join HawgBeat's Mason Choate and Alex Trader as the guys talk through the first game of the season for Razorback commits Davion Dozier and Micah Tease. Tune in for talk about 2024 running backs HawgBoard, updates to the 2023 basketball recruiting rankings and more.

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